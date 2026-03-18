Liga Nacional anuncia fecha de inicio del FVS en el fútbol hondureño

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras acabó con las especulaciones y confirmó, mediante el abogado y presidente de la LINA, Jorge Herrera, la fecha de estreno del sistema de videoarbitraje FVS que llega para modernizar el torneo, perola misma coincide con una crisis financiera latente en uno de sus clubes históricos, Victoria, que acumula deudas con sus jugadores y mantiene a la afición en vilo.

Con el calendario ajustado por diversos atrasos, la presión de resultados y la entrada de la tecnología, Herrera repasa el estado de la liga, la situación del elenco ceibeño y el impacto de un fútbol más transparente, pero también más exigente.

En el plano deportivo, el FVS se perfila como un salto cualitativo importante: será implementado en todos los partidos de la Liga Nacional a partir de la jornada 15, tras semanas de capacitación a árbitros y cuerpos técnicos, con el costo asumido íntegramente por la liga, que invierte cerca de 300 mil dólares por torneo.

LO QUE DIJO:

¿Por qué costó tanto ponerse de acuerdo con el calendario o es que los equipos ya necesitan un respiro económico?

No, no, tiene más que ver con un calendario un poco apretado que hemos tenido. Primero terminamos este torneo en enero producto de los compromisos que había con la selección; suspendimos jornadas y partidos que no pudimos jugar. Con base a eso, estábamos haciendo algunos análisis que la selección jugará el 31 de este mes en Europa, luego esos jugadores regresan el 2; hay que programar jornada para el 2 y el 3 de abril. Entonces hay equipos que van a tener jugadores que vienen de viajar el día anterior y juegan al siguiente día.

Es un torneo un poco cansado, apretado, jugando a mediados de semana, fines de semana; eso no es bueno para los equipos, no es bueno para la liga ni para los aficionados. Pero nos tocó salir en este campeonato con la exigencia que FIFA nos ha pedido, de que terminemos a más tardar el 31 de mayo. Por eso es que hemos estado haciendo ajustes para poder salir con los partidos en diferentes horarios.

¿El tema del VAR, cuándo se comenzará a usar en Liga Nacional?

El tema del VAR hoy, por decisión de la Junta Directiva de la Liga Nacional, se acordó que va a entrar en vigencia en la jornada 15; ya es una decisión oficial. Considerando también que había que darle seguimiento a otra capacitación que se va a tener con los árbitros aquí en San Pedro Sula. Los árbitrosnos habían solicitado originalmente esa otra capacitación aquí en San Pedro Sula, entonces nos vamos a dar en la semana de la fecha FIFA, para esas fechas que no hay obligaciones en la Liga Nacional; se va a dar ese reforzamiento aquí en San Pedro Sula.

¿Y la situación del Victoria?

La situación del Victoria todavía no la hemos visto en detalle, pero no es alarmante. Sí tiene una deuda, sí la hay; vamos a hablar con el presidente a ver de qué forma se le puede apoyar, pero es una situación todavía manejada, ha bajado la deuda que tenía originalmente con el equipo. Si bien es cierto, hay jugadores que no han recibido el salario en estos últimos meses, pero no he visto el informe total, solo vi el total de la deuda, pero creemos que le puede hacer frente a la obligación del Victoria.

¿Y cuánto es la deuda?

Un poquito más de un millón lo que nos aparece, pero acuérdense que Victoria viene de una deuda de casi 5 millones y ha venido bajando la deuda que tenía originalmente.

En cuanto al tema de no solventar en tiempo y forma, ¿Victoria perderá puntos?

No está en juego eso. No hay ninguna normativa que diga que por no pagar a los jugadores pueda perder puntos. Lo que sí hay es que, en caso de no poder presentarse a dos partidos, queda desafiliado automáticamente, o en casos en que no le pueda hacer frente a las obligaciones, pueda quedar desafiliado por insolvencia económica.

Para nosotros como liga es importante que el Victoria se recupere. No está en la misión de nosotros de sacar a un equipo de Liga Nacional, al contrario: en la medida que lo podamos apoyar, lo vamos a hacer. La inspección que se hizo esta semana es porque se le irá dando seguimiento, en vista de que hubo una Asamblea donde se tomó la determinación de ir a revisar cómo estaba la finanza del Victoria, igual que el club hizo un compromiso con la Liga Nacional. Lo que estamos haciendo es cumpliendo con el mandato de la Asamblea, pero no tiene que verse como una persecución o como que queremos afectarlo. Al contrario, en la medida que podamos ayudarlo, lo vamos a hacer. La Ceiba es una plaza importante, históricamente ha sido un semillero de jugadores, y no debemos de perderla en la Liga Nacional.

La Liga Nacional, ¿cómo se solidariza con sus jugadores por el tema de pagos?

Hay una realidad, por eso el seguimiento: porque vamos a hablar con el Victoria para ver de qué forma le va a hacer frente a esa obligación, porque es inhumano que los jugadores se queden sin salario. Consecuentemente, nosotros debemos de girar algún tipo de medidas para que se obligue al equipo a pagar el salario del jugador. No es profesional que los jugadores no reciban salario; no es competitivo ni tampoco es lo que se espera de una liga profesional.

Cuando el FVS comience, ¿estará en los cicno partidos este sistema de arbitraje?

El FVS viene para todos los partidos de Liga Nacional. Empieza con la jornada 15 y se va a implementar en todos los partidos. Creo que el primer partido para esa jornada es Choloma‑Platense, ese es el primer partido con el que se va a iniciar este sistema.