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Otero le responde a directiva del Motagua tras denuncia: "Diré lo que la afición quiere escuchar"

El presidente del Marathón, Daniel Otero, ha encendido la polémica luego de su último mensaje tras denuncia de la directiva del Motagua

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 15:44
Otero le responde a directiva del Motagua tras denuncia: Diré lo que la afición quiere escuchar

Daniel Otero asegura que Motagua hizo lo que él estaba esperando.

 Foto: Mauricio Ayala

San Pedro Sula, Honduras.- Luego del empate 1-1 entre Marathón y Motagua en la final de ida del Clausura en el Estadio Morazán, las directivas de ambos clubes se han apuntado entre ellos.

Diario El Heraldo conoció que la directiva del equipo azul ha hecho una denuncia contra el presidente del Marathón, Daniel Otero, por incitar a su afición a crear "compotarmientos hostiles".

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DENUNCIA DE MOTAGUA

"Las expresiones solo ustedes pueden defenderla","tenemos que hacernos sentir", "que ni se atrevan a hacernos más daño" y "el Morazán tiene que temblar", analizadas de manera integral y contextual, pueden razonablemente interpretarse como mensajes de confrontación emocional colectiva y presión ambiental, susceptibles de incrementar el riesgo de comportamientos hostiles odesórdenes por parte de sectores de la afición.

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RESPUESTA DE OTERO

Horas después de conocer la denuncia del Motagua a Otero, el mandamás del equipo verdolaga, fiel a su estilo, reaccionó en las redes sociales.

"Doy gracias a la JD de Motagua por denunciarme ante la Comisión de Disciplina. Justamente lo que buscaba hace meses", empezó diciendo en su cuenta 'X'.

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Y finalizó diciendo: "Ahora diré, ante un organo oficial, lo que la afición quiere escuchar: ¡ ! Quedará constancia histórica. Este será mi único mensaje sobre el tema."

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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