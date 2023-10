Dani Alves pierde importante apoyo mientras sigue en prisión: “Ya está muerto para mí”

En declaraciones al programa “Cuatro al día”, la que fuera pareja y a la vez representante del veterano lateral derecho se ha desmarcado y ha soltado una lapidaria frase: “Para mí no existe, ha muerto”.

“Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos... Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto”, reveló.

Sumado a esto, Dinorah mencionó que ninguna la persona la coaccionó en sus declaraciones y señaló que esto es lo mejor para el exfutbolista del Barcelona.