Toluca vs Tigres EN VIVO: Hora, canal dónde ver final de México HOY y alineaciones

Toluca, México .- El Toluca está derrotando 2-1 al Tigres por la gran final del fútbol mexicano en la cancha del estadio Nemesio Diez. Global 2-2.

El Toluca, del goleador portugués Paulinho, recibirá mañana al Tigres UANL, del campeón mundial con Argentina Ángel Correa, con la idea de ganar por dos goles para retener el título, en el Apertura del fútbol mexicano.

Después de perder por 1-0 el partido de ida de la final, con un gol decisivo de Correa, los Diablos -dirigidos por el argentino Antonio Mohamed- saldrán a ratificar su ataque como el más letal del torneo para imponerse en su estadio, situado 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Toluca ha sufrido en lo que va de la fase decisiva del campeonato la ausencia por lesión del delantero Alexis Vega, una de las bujías de ataque del equipo; y está por ver si el mundialista puede regresar a la cancha.