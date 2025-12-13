  1. Inicio
Toluca vs Tigres EN VIVO: Hora y canal dónde ver final del fútbol mexicano EN DIRECTO HOY

El Tigres de Guido Pizarro pegó primero en la final de ida ante un temible Toluca que busca remontar en su casa y el bicampeonato

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 17:32
El Toluca la última vez que enfrentó a Tigres en su casa terminó cayendo ante su gente.

 Foto: EFE

Toluca de Lerdo, México.- El Toluca, del goleador portugués Paulinho, recibe al Tigres UANL, del campeón mundial con Argentina Ángel Correa, con la idea de ganar por dos goles para retener el título, en el Apertura del fútbol mexicano.

Después de perder por 1-0 el partido de ida de la final, con un gol decisivo de Correa, los Diablos -dirigidos por el argentino Antonio Mohamed- saldrán a ratificar su ataque como el más letal del torneo para imponerse en su estadio, situado 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Tigres venció a Toluca en el "Volcán" y pega el primer golpe en la final de la Liga MX

Toluca ha sufrido en lo que va de la fase decisiva del campeonato la ausencia por lesión del delantero Alexis Vega, una de las bujías de ataque del equipo; y está por ver si el mundialista puede regresar a la cancha.

Con Vega o sin él, de todas formas el Toluca tendrá un reto difícil porque se propone derrotar por dos goles a un rival que mostró la defensa más segura del campeonato.

Los Diablos saldrán a atacar, pero sin desordenarse. Con Paulinho como eje de la ofensiva, deberán ser pacientes para no ser sorprendidos por un oponente con oficio.

Tigres posee una plantilla balanceada que, de media cancha hacia adelante, está encabezada por Correa, su compatriota Juan Brunetta, el francés André Pierre Gignac, el uruguayo Fernando Gorriarán y el mexicano Diego Lainez.

Los últimos 90 minutos de la final son de pronóstico reservado porque, si bien Toluca presionará en su cancha, Tigres posee más experiencia en duelos decisivos de campeonatos. Desde 2011 jugó nueve finales, de las cuales ganó seis.

Si bien dará prioridad al ataque, el cuadro de Mohamed deberá ser paciente para no recibir gol; de aceptarlo, la final se le puede complicar porque estaría obligado a anotar tres dianas.

Toluca ha mostrado el mejor fútbol de la liga en lo que va de año. Ganó en el verano el título del torneo Clausura y ahora pretende hacerlo en el Apertura para llegar a 12 títulos y alcanzar al Guadalajara como los segundos equipos con más estrellas, detrás de las 16 del América.

Tigres también tiene una motivación extra. Si conquista el campeonato, llegará a nueve estrellas y alcanzará a Cruz Azul en el cuarto lugar de los equipos con más cetros.

Hora y canal dónde ver final del fútbol mexicano EN VIVO

Hora: 7:00 PM
Canal: Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Fox ONE, Tubi

