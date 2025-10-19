"Me gusta seguir los pasos de mis tíos y primos": el legado de la familia Rodas en la Vuelta Infantil

Tegucigalpa, Honduras.- Con bicicletas, vestidos de amarillo y entusiasmo, la familia Rodas llegó nuevamente a la Vuelta Ciclística Infantil 2025 de EL HERALDO, cumpliendo diez años consecutivos de participación en este evento deportivo que se ha convertido en una tradición familiar.
"Hoy celebramos una década participando como familia. Empezamos cuando los niños eran pequeños y aquí seguimos, con los nuevos integrantes", contó Reina Rodas, quien ha encabezado la iniciativa en su familia.
La pasión por el ciclismo comenzó cuando vieron una convocatoria en redes sociales. Desde entonces, cada año se preparan para participar sin importar las condiciones del clima.
"Con lluvia o con sol, siempre estamos aquí apoyando", expresó a EL HERALDO.
Entre los primeros en competir estuvieron Sofía Nicole y Celeste Abigaíl, quienes iniciaron en las categorías infantiles con apenas uno y dos años.
Hoy, los más pequeños son Mackenzie y Eddie Josué, son quienes continúan el legado familiar.
Para los Rodas, la Vuelta no solo es una competencia, sino una oportunidad de compartir y fortalecer lazos. "Además de divertirnos, ayudamos a las causas que impulsa EL HERALDO. Es una satisfacción enorme", afirmó Reina.
La matriarca de la familia, Evangelina Cerrato, se mostró emocionada al ver a sus hijos, nietos y bisnietos reunidos en el evento. "Le doy gracias a Dios por permitirme ver a toda mi generación reunida", dijo con orgullo.
La tradición ha trascendido generaciones. Angie Mackenzie, de ocho años, ganó el primer lugar en su categoría. "Me gusta seguir los pasos de mis tíos y primos. A los demás les digo que sigan practicando, que algún día van a ganar", expresó sonriente.
Sofía Nicole, quien lleva diez años participando, destacó el valor de la disciplina. "Este es un deporte que no todos practican, pero que une a la familia y enseña compromiso", comentó.
La historia de los Rodas refleja el espíritu de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO: más que una competencia, un punto de encuentro para familias que comparten la pasión por el deporte y la unión.