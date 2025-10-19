"Me gusta seguir los pasos de mis tíos y primos": el legado de la familia Rodas en la Vuelta Infantil

Tegucigalpa, Honduras.- Con bicicletas, vestidos de amarillo y entusiasmo, la familia Rodas llegó nuevamente a la Vuelta Ciclística Infantil 2025 de EL HERALDO, cumpliendo diez años consecutivos de participación en este evento deportivo que se ha convertido en una tradición familiar.

"Hoy celebramos una década participando como familia. Empezamos cuando los niños eran pequeños y aquí seguimos, con los nuevos integrantes", contó Reina Rodas, quien ha encabezado la iniciativa en su familia.

La pasión por el ciclismo comenzó cuando vieron una convocatoria en redes sociales. Desde entonces, cada año se preparan para participar sin importar las condiciones del clima.

"Con lluvia o con sol, siempre estamos aquí apoyando", expresó a EL HERALDO.

Entre los primeros en competir estuvieron Sofía Nicole y Celeste Abigaíl, quienes iniciaron en las categorías infantiles con apenas uno y dos años.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hoy, los más pequeños son Mackenzie y Eddie Josué, son quienes continúan el legado familiar.