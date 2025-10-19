"Vamos, hijo, vamos": los mejores momentos de la Vuelta Infantil 2025

La algarabía de los niños se suma a la de las familias en la jornada ciclística de la Vuelta Infantil 2025, donde los pequeños son animados a no desfallecer y llegar a la meta.
Con la mira fija en la meta, estos pequeños no pierden de vista su objetivo: coronarse como los campeones de la Vuelta Infantil 2025.
La jornada se desarrolla en un ambiente completamente festivo y deportivo con el esfuerzo de los pequeños a bordo de sus bicis y el anhelo de ser los ganadores en sus categorías.
Las curvas son la etapa más complicada de la carrera, por el riesgo de caerse si no se hace bien la vuelta, pero como todos unos expertos, estos niños dominan el manubrio.
Siempre hay tiempo para saludar a la familia, así lo demostró esta pequeña sin perder el ritmo ni la velocidad.
La salida de la meta de los más pequeños es uno de los momentos más emocionantes, donde padres y madres corren a la par de las bicicletas de sus pequeños para motivarlos a pedalear.
Los padres corren junto a sus hijos, los más pequeñines, para infundirles valor y determinación durante la Vuelta Infantil 2025.
Las niñas demostraron su habilidad a bordo de la bicicleta y con sus equipamientos pedalearon con todo.
La jornada ciclística se realiza en el tercer nivel del parqueo de Mall Multiplaza bajo un clima soleado, luego de varias lluvias en la ciudad.
Desde las 6 de la mañana estos pequeños madrugadores comenzaron a pedalear y su meta es ser los ganadores de la Vuelta Infantil 2025.
Con entusiasmo inició la competencia, alegría que se ha mantenido a lo largo de la jornada ciclística.
Los pequeños campeones toman velocidad a medida que incrementan el número de vueltas para demostrar su habilidad.
La sana competencia y la emoción son las principales protagonistas de la Vuelta Infantil 2025 que por onceava ocasión se realiza a beneficio de una obra benéfica.
Este año, el esfuerzo de los reyes de la casa está destinado a apoyar la Asociación Arca de Esperanzas que atiende a niños y jóvenes que necesitan atención especial.