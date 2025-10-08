Critican a Lebron James por utilizar truco publicitario para promocionar marca de alcohol

Los Ángeles, Estados Unidos.- El jugador de la NBA LeBron James recibió este martes una andanada de críticas en las redes sociales por insinuar que realizaría un gran anuncio sobre su futuro que se resultó ser una campaña publicitaria para una marca de bebidas alcohólicas.

El lunes, de forma inesperada, James colgó en sus redes sociales que realizaría un anuncio, que etiquetó como "la decisión de todas las decisiones".

El mensaje originó todo tipo de conjeturas en los medios y aficionados, especialmente en torno a un posible anuncio de su retirada de las canchas: James tiene 40 años y lleva 22 temporadas en la NBA.

Pero para asombro de propios y extraños, la supuesta decisión trascendental se quedó en un truco publicitario de una marca de bebidas alcohólicas.

La "revelación" fue duramente criticada por los seguidores en la misma red social que LeBron utilizó para crear falsas expectativas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Muchos empezaron a asociar a James con alcoholismo y otros cuestionaron su papel de modelo entre los más jóvenes por promover una bebida alcohólica a primeras horas de la mañana en Estados Unidos.

"¿Por qué estás promoviendo el alcohol en nuestra comunidad? No ha hecho ningún bien, pero estoy seguro de que no te importa, porque te están pagando, ¿verdad?", sentenció uno de los aficionados."¿Un anuncio cutre? Hijo de puta", denunció otro de los usuarios de la red social X mientras que otro bromeó: "Me divorcié de mi esposa, renuncié a mi trabajo, me trasladé a Los Ángeles y compré un pase de temporada por ESTO?".

Otro afirmó: "Había niños pequeños en la escuela de mi hijo esta mañana hablando sobre esto. Van a estar tan desencantados al saber que solo era un anuncio publicitario de algo para lo que son demasiado jóvenes".

La motivación de LeBron para crear falsas expectativas entre sus aficionados y anunciar alcohol no es clara.

En las últimas cinco temporadas, el jugador ha ingresado 221 millones de dólares en salario. A esa cifra se unen los acuerdos publicitarios.

En 2024, Forbes estimó que LeBron James ganó otros 80 millones de dólares en patrocinios.En toda su carrera, la misma publicación estima que LeBron James ha ganado unos 900 millones de dólares entre patrocinios, inversiones empresariales y otras iniciativas.