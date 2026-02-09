Cristiano Ronaldo toma decisión final sobre su futuro: ¿Se va del Al Nassr?

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo ha puesto fin a su huelga con el Al Nassr y volverá a jugar en el próximo partido con el equipo árabe. Al principio se decía que estaba enojado con el club por el problema con el PIF (Fondo Soberano Saudí). Sin embargo, este lunes anunció A Bola, la verdadera razón por la que CR7 estaba en huelga y lo catalogan como un acto más de humano que de futbolistas.

“Se entiende que la directiva de Al Nassr cedió a la presión del astro portugués y, en las últimas horas, ya le liquidaron todos los pagos pendientes a sus empleados. Este gesto de solidaridad de CR7 fue decisivo para llegar a un acuerdo, demostrando que el capitán también luchaba por la dignidad de quienes trabajan a diario a la sombra del gigante de Riad”. De esta manera, Cristiano podrá viajar a Turkmenistán al encuentro de la Champions de Asia 2 que se disputa el miércoles, aunque es una competición en la que apenas viene actuando por la falta de nivel en la primera fase. “Junto a los desacuerdos con el Fondo de Inversión Pública (PIF) sobre el trato desigual a los principales clubes del país, surgió un factor fundamental que influyó en la decisión del capitán: la cuestión social. Ronaldo, en una demostración de liderazgo que trasciende el terreno de juego, incluyó en su protesta el retraso en el pago de los salarios a varios empleados y colaboradores del club saudí“, dijo a A Bola. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE