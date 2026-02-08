Tabla de LaLiga Española: Real Madrid no falló y mete presión al Barcelona

El Real Madrid se impuso por 2-0 al Valencia en la jornada 23 de LaLiga 2025-26 con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, quien sigue en racha

Con este resultado, los blancos siguen firmes en la pelea por el título, mientras que el Valencia continúa luchando por alejarse de la zona de descenso en un tramo clave de la temporada.

Tras este triunfo, el FC Barcelona, que ganó a Mallorca el sábado pasado, se mantiene como líder con 58 puntos, mientras que el Real Madrid suma 57 puntos desde su segundo lugar provisional.

La diferencia entre ambos equipos es mínima y augura una recta final de temporada emocionante en la que cada punto será valioso.

Atlético de Madrid (45 pts) sigue dando mucho de que hablar luego de caer en casa contra el Betis y se aleja del título de España. Su única pelea será ppor puestos de Champions con Villarreal que es cuarto con 42 (con dos partidos menos) y con Betis que quedó 5to con 38 unidades.

En el otro extremo de la tabla, equipos como Valencia, Rayo Vallecano, el Levante de Kervin Arriaga y Real Oviedo están inmersos en la pelea por la permanencia en la máxima categoría.