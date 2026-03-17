Courtois salió lesionado ante Manchester City: Real Madrid ya conoce el problema que tiene

Madrid, España.- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se ha marchado sustituido al descanso del partido de Liga de Campeones ante el City en Mánchester con una sobrecarga en el abductor derecho y en su lugar ha entrado el ucraniano Andriy Lunin.

El portero belga, que realizó cuatro paradas de mérito en el primer acto, sintió una molestia muscular que provocó que pidiese el cambio al descanso con 1-1 en el marcador y 1-4 en el global a favor del Real Madrid.