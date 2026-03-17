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Courtois salió lesionado ante Manchester City: Real Madrid ya conoce el problema que tiene

El portero belga, que realizó cuatro paradas de mérito en el primer acto, sintió una molestia muscular que provocó que pidiese el cambio al descanso

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 15:33
Courtois salió lesionado ante Manchester City: Real Madrid ya conoce el problema que tiene

En las próximas horas se le harán estudios para saber el alcance de la lesión.

Foto: Cortesía.

Madrid, España.- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se ha marchado sustituido al descanso del partido de Liga de Campeones ante el City en Mánchester con una sobrecarga en el abductor derecho y en su lugar ha entrado el ucraniano Andriy Lunin.

El portero belga, que realizó cuatro paradas de mérito en el primer acto, sintió una molestia muscular que provocó que pidiese el cambio al descanso con 1-1 en el marcador y 1-4 en el global a favor del Real Madrid.

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Según informaron a EFE fuentes del club blanco, Courtois sintió una sobrecarga en el abductor derecho y pidió ser sustituido por precaución, a cinco días de la disputa del derbi ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Lunin, que ya jugó en abril de 2024 y fue protagonista en el Etihad en una tanda de penaltis que dio la clasificación al Real Madrid, tiene minutos en su cuarto encuentro de la temporada.

Tan solo había jugado, siempre de titular, ante el Olympiacos en la quinta jornada de la Liga de Campeones, Talavera y Albacete en la Copa del Rey.

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Redacción web
Agencia EFE

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