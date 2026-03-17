Hansi Flick sorprende al no querer hablar de su futuro en el FC Barcelona

"Ya veremos qué pasa con mi futuro, tenemos mucho tiempo por delante. No estoy pensando en irme a otro lugar. El Barça será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy contento aquí", ha afirmado el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle.

Barcelona, España.- El entrenador del Barcelona , Hansi Flick , ha asegurado que "no es el momento" de hablar sobre su renovación, algo que ha puesto este martes encima de la mesa el presidente electo, Joan Laporta, aunque ha desvelado que su intención es retirarse una vez termine su etapa en el club azulgrana.

Flick, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, ha realizado estas declaraciones después de que Laporta haya asegurado en una entrevista a la emisora RAC1 que está previsto "anunciar en breve" la renovación del contrato del técnico alemán hasta 2028.

Al ser preguntado en dos ocasiones por esta cuestión, el preparador germano ha preferido centrarse en el partido de la Liga de campeones de este miércoles ante el Newcastle, aunque ha insistido en que está "muy contento" en Barcelona.

"Primero, tengo que hablarlo con mi familia. Tenemos tiempo. Ahora no es el momento de hablar sobre mi renovación", ha reiterado Flick, que el domingo acudió a votar por Laporta en las elecciones a la presidencia de la entidad.

Al ser preguntado por los comicios, el entrenador del Barça ha apuntado que "cuando tienes una buena estructura, tienes estabilidad" y se ha mostrado "contento" de que Laporta, recién renovado en el cargo, haya acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para saludar al equipo antes de medirse al Newcastle. "Nos ha deseado suerte para mañana", ha comentado.