La contundente respuesta de Cristiano Ronaldo sobre Messi: “¿Por qué odiarlo?”

CR7 se encargó de enterrar cualquier comparación con el ‘10’ con el siguiente mensaje: “La rivalidad ya fue, fue una rivalidad buena. Nos respetamos bastante. Si amas a Cristiano, no tienes por qué odiar a Messi. Por qué odiar a Messi o viceversa. Ambos cambiamos la historia del fútbol y nos respetábamos. La rivalidad ha terminado. Los dos somos muy buenos y hemos cambiado la historia del fútbol”.

“Tanto Messi como yo, somos respetados a lo largo de todo el mundo y todavía estamos cambiando el fútbol. Durante 15 años compartimos el escenario en todos los eventos. Somos colegas, no tenemos relación de amigos porque nunca hemos ido a cenar juntos, pero el respeto es de ambos. Creo que el respeto es lo más importante. Ahora estamos jugando fuera de Europa. Por lo que he visto le está yendo bien, a mí también me va bien”, sentenció el astro portugués.

Para muchos aficionados en el mundo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son considerados como los mejores futbolistas del mundo gracias a los títulos conquistados a nivel de clubes, las distinciones individuales y los récords que han roto en casi 20 años de trayectoria futbolística.