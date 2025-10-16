Concacaf pone en su lugar al Barcelona y establece condición para juego ante Villarreal en EE UU

Ahora, y según el Chiringuito, Concacaf ha entrado en escena y ha pedido explicaciones la R eal Federación Española de Fútbol del por qué se jugará este encuentro en suelo norteamericano y también han hecho una petición.

Miami, Estados Unidos.- La organización del partido entre Villarreal y Barcelona en Miami sigue dando de qué hablar, ya que muchos no están de acuerdo que este encuentro de la Liga Española , en una temporada oficial, se juegue fuera del país donde corresponden ambos clubes.

¿Qué noticia brindó Concacaf al FC Barcelona y Villarreal para el partido en Estados Unidos?

Juanfe Sanz, periodista de El Chiringuito ha tocado el tema y ha revelado que: "La Concacaf ha pedido explicaciones a la RFEF por el partido en Miami".

La Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe no se opone a que el encuentro se ejecute, pero si quiere tener claro del motivo por el que se decide jugar en Estados Unidos.

Además, hicieron una petición, según cuenta el propio comunicador: "Si el partido se juega allí, quieren que los árbitros sean americanos".

Algo que va a generar mucha polémica, ya que la Liga Española tiene sus propios silbantes y por lógica va a asignar a uno de los que ya se conocen y que están pitando en la actual temporada.

El Villarreal - FC Barcelona de la jornada 17 de Liga tendrá lugar en Miami, en el Hard Rock Stadium. Un duelo que está programado para el sábado 20 de diciembre. Es la última cita futbolística antes del parón navideño y, por tanto, el último partido del Barça de Hansi Flick de 2025.