Mundial 2026: Cuáles serían los bombos y a qué rivales podría enfrentar Hondura si clasifica

Diversos portales y periodistas han detallado en las últimas horas cómo quedarían los bombos para el Mundial 2026, basado en los 28 clasificados, los que virtualmente tienen el boleto, los que a día de hoy entrarían y los que disputen repechaje. Mucho ojo con Honduras si finalmente consigue el ticket a la Copa del Mundo.
La eliminatoria en Concacaf, por ejemplo, aún no define a sus tres clasificados y ahora mismo los que accederían serían Surinam, Jamaica y Honduras.
El bombo 1 está prácticamente definido con 11 de las 12 cabezas de serie al tener a México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil y Bélgica, mientras que la última plaza está entre Italia (iría a repechaje en Europa), Alemania y posiblemente Croacia o Marruecos.
Actualmente son 28 selecciones las clasificadas a la Copa del Mundo, de los 48 en total. El bombo 2 estaría integrado por más de la mitad de selecciones clasificadas con Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur y Ecuador. Acá se pueden unir Croacia, Suiza, Dinamarca y Alemania o Italia.
El bombo 3 tiene dos selecciones de UEFA que apuntan a clasificar de forma directa con Austria y Noruega, pero el resto ya tienen su boleto como Australia, Egipto, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Catar, Uzbekistán y Sudáfrica. Esto todavía puede cambiar, si es que algunos equipos como Turquía, Polonia, Hungría, Escocia, República Checa, Panamá u Honduras, logran su boleto de forma directa el siguiente mes.
En caso que logre calificar, Honduras podría llegar a ubicarse en el bombo 3, aunque también hay posibilidades de estar en el bombo 4 si es que finalmente va al repechaje y logra el boleto por esa vía.
Potencias como Argentina, España, Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos o Portugal podrían ser rivales de Honduras -si se logra el boleto-, estas selecciones siendo cabezas de grupo.
Otros rivales pueden ser Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Dinamarca, entre otras siendo parte del bombo 2.
A día de hoy estos serían los cuatros bombos y si Honduras logra el boleto podría ubicarse en el bombo 3; evitando a selecciones como Arabia, Sudáfrica, Uzbekistán, Qatar, Túnez, Costa de Marfil, Paraguay, Argelia, Egipto, Noruega y Australia. Aunque también puede ir al bombo 4.
La debutante Jordania podría llegar a ser rival de Honduras o también Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda; de igual forma alguna que acceda por la vía de los repechajes. El sorteo al Mundial será el 5 de diciembre en Washington y habrá 12 grupos de cuatro equipos cada sector.