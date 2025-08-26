Comisionado de Liga Nacional sobre partido de tiktokers: "Es incomparable. Van al circo a ver este tipo de espectáculos"

San Pedro Sula, Honduras .- El partido entre los tiktokers de Honduras y El Salvador causó revuelo entre la afición hondureña, quien abarrotó el Estadio Francisco Morazán el reciente viernes 22 de agosto, donde la Bicolor Hondureña logró el triunfo.

Este tema que dejó muchas ganancias en dólares para los creadores de contenido, no pasó desapercibido en las oficinas de la Liga Nacional de Honduras, que a través del comisionado colombiano Benjamín Romero, mencionó que no puede compararse con un partido del balompié catracho profesional.

¿De qué forma puede hacer que los equipos dan espectáculo en la cancha? El cargo del Comisionado de Liga Nacional no es una persona que viene a hacer milagros. Aquí la idea de la Liga Nacional es mejorar técnicamente en muchos aspectos en cuanto a indicadores, promover que sea más dinámico, que los jugadores jóvenes tengan muchos más minutos. También estar en comunicación con los equipos. Es claro que el espectáculo como tal o el buen juego dependen netamente de los equipos, hay que dar la responsabilidad del que le toca.

Asimismo, dejó claro que el duelo de tiktokers tuvo cero fútbol y que las familias que van al circo disfrutan de espectáculos similares como de los shows que comandó el influencer hondureño Supremo.

La Liga Colombiana no veo que la critican porque la gente va o no va a los estadios, eso no es cuestión de la Liga. Quien hace el mercadeo, los espectáculos son cada uno de los clubes. Yo vengo de los clubes más importantes de Colombia y Perú. Uno como club se pone la diez en todos los aspectos, tiene que ver cómo está la mejor nómina, cuál es la forma para vender a los jugadores jóvenes, la vente de abonos, cómo es el mercadeo, los shows atractivos. Los 90 minutos no los podemos cambiar porque el fútbol es serio.

La comparativa con el partido de Tiktokers

Es incomparable que se hable de un partido de influenciadores, donde, posiblemente, haya ido gente que no había ido a un estadio por a ir a ver a unos influenciadores a hacer cosas que no son de fútbol. A veces se le puede salir a alguno una palabra que pueda sonar despectivo, pero no, las familias van al circo a ver este tipo de espectáculos similares. Obviamente, los influenciadores mueven millones de seguidores y la gente va a ver al seguidor, no a ver el partido de fútbol.

Entonces, hay que gente que se ha equivocado demasiado en comparar este evento respetable, pero que es cero fútbol. Eso me parece impresentable. En cuanto al espectáculo de fútbol, esto tiene que ir mejorando. Entre los jugadores se potencien y tengan mejor nivel, esa es la manera, nosotros como Liga Nacional tenemos comunicación con los clubes. Nosotros como Liga haremos lo posible para que sea más fuerte y mejor. Ojalá los equipos mejoren.