Benigno Pineda se refiere a errores de los árbitros y le responde a Pablo Lavallén

Tegucigalpa, Honduras.- Benigno Pineda , coordinador de la Comisión de Arbitraje, detalló los errores que se dieron en la jornada seis del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, que tuvo como mayores protagonistas el duelo entre Olancho vs Marathón en Danlí.

Este partido, cuyo resultado quedó 1-1, estuvo marcado por la polémica luego de que se anularan dos goles válidos a ambos equipos. El coordinador de la Comisión de Arbitraje dio una rueda de prensa donde le respondió a Pablo Lavallén, técnico de Marathón, que dejó claro que estas situaciones se repiten constantemente en el fútbol hondureño y que, para evitar sospechas y mejorar la transparencia, es urgente que se implemente el VAR

Además, señaló que Melvin Matamoros se equivocó en no señalar un tiro de penal claro sobre Mathías Vázquez en el Victoria vs Motagua en el Estadio Ceibeño.

Error en offside de Marathón ante Olancho: "En este partido se nos presentaron situaciones complicadas. La labor del árbitro asistente en esta situación no fue de la mejor. El atacante de Marathón sale de una buena posición. Consideramos que el árbitro no está en mejor posición, no está a la altura del penúltimo defensor, y esto no le permite valorar esta situación de buena manera. El árbitro indicó infracción de fuera de juego, pero no existía".

Gol de Olancho ante Marathón: "En el mismo partido se presentó otra acción difícil y cerrada. Con los árbitros entrenamos en esto. Desde que sale el tiro libre, todos salen de manera correcta. El asistente está posicionado de manera correcta, pero no interpretó bien la acción y no debió ser invalidada".

Falta penal sobre Mathías Vázquez: "Aquí se le presentó una situación a Daniel Matamoros, quien le faltó visión correcta. El atacante del Motagua es sujetado fuera del área, pero la falta continúa dentro del área penal. Por lo tanto, el árbitro debió pitar penal, él consideró que la falta era fuera. Aparte del tiro de penal, el defensor del Victoria tuvo que salir expulsado. Un error de los árbitros en este partido".

Pablo Lavallén mencionó que es necesario un cambio ante los constantes errores: "Escuché al profesor Lavallén, mencionó que la tecnología, es importante el VAR, hay situaciones que el VAR podría arreglar, pero este le pertenece a la Liga Nacional, a la FFH, que en un momento deben determinar incluir esta tecnología".

El arbitraje se equivoca, el abanderado es internacional, ¿están capacitados los árbitros para dirigir con el VAR, cuántos están capacitados? "Tenemos a algunos árbitros y están Said Martínez, Selvin Brown. Existe el VAR LIGTH, que es el monitor que está en el centro del campo, donde el árbitro puede ir dos veces a solicitud de los entrenadores. En esa parte hemos preparado a los árbitros. Si ponen este VAR, sería inmediato".

¿Cómo valoraron los castigos para la cuarteta de Jefferson Escobar tras los errores en el Motagua vs Marathón? "Con la Comisión de Disciplina están expuestos a castigos Y en base a la ley la Comisión los suspendió dos jornadas, son árbitros buenos, están jóvenes y los necesitamos".