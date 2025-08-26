Soy El Ricky pide disculpa a aficionados hondureños y explica lo ocurrido en el Morazán

En las últimas horas el líder de la selección salvadoreña de tiktokers sorprendió a muchos con sus confesiones tras el partido ante Honduras
Soy El Ricky llegó al estadio Morazán de San Pedro Sula, Cortés, con otros tiktokers de su país para enfrentar a los de Honduras, quienes eran comandados por Supremo.
El Salvador no pudo y fue derrotada 2-1 por los de Honduras en el estadio Morazán donde hubo mucha polémica.
Soy El Ricky generó polémica al amenzar por reiteradas veces en retirarse del partidos junto a los demás tiktokers.
Debido a sus amenazas de suspender el juego, Soy El Ricky no fue bien visto por parte de los hondureños.
Soy El Ricky denunció a Supremo: "me dijo que no salíamos vivos de Honduras si nos retirábamos del juego, el árbitro no nos pitó un penal y nos anularon un gol", mencionó.
"Nos robaron. En El Salvador tratamos bien a la gente, nosotros dimos seguridad", dijo Soy El Ricky.
"Supuestamente son profesionales. Yo no vuelvo a salir, mejor hay que hacer los juegos en El Salvador", fue otra queja del tiktoker salvadoreño.
"Aquí la gente de Honduras lo toma con odio y violencia. En El Salvador la gente tiene cultura", puntualizó.
Tras estas declaraciones, el tiktoker salvadoreño le pidió perdón a la afición hondureña por su comportamiento.
"Quiero ofrecer una disculpa a la linda gente de Honduras, todo se mal interpretó con lo sucedido el pasado viernes en el partido", señaló el tiktoker salvadoreño Soy El Ricky.
"En ningún momento mi molestia es con la afición. Mi molestia y los motivos por los cuales nos íbamos a retirar del partido es porque en realidad no jugamos fútbol, en la cancha solo vimos violencia, golpes y humillaciones, y claro está que no es el fin de estas actividades", se quejó el líder de la selección de tiktokers de El Salvador.
Soy El Ricky siguió con sus quejas: "Si metieron a los otros tres chicos, es algo que ya me lo esperaba, yo confié en Supremo, y en el fondo sabía que esto pasaría", indicó.
"Y la verdad es admirable la cantidad de personas que llegaron a apoyar, son impresionante y mi respeto. De nuevo una disculpa por no haberles dado el show que merecían", cerró diciendo Soy El Ricky.
Soy El Ricky y Supremo han protagonizado varias acusaciones tras el juego de tiktokers de hondureños y salvadoreños..
Soy El Ricky reveló que pensó en suspender el partido debido a que estaban recibiendo muchos golpes por parte de los tiktokers hondureños.
Cabe resaltar que Soy el Ricky mantiene una relación sentimental con la hondureña Katherine Díaz.