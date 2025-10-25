Choloma y Juticalpa empatan tras un partidazo en el Rubén Deras

Choloma, Honduras.- En un gran juego en la cancha del estadio Rubén Deras, el CD Choloma igualó 2-2 ante el Juticalpa FC por el torneo Apertura. Los dirigidos por Jorge Pineda salieron con un planteamiento con mucha dinpámica, llegaban constantemente al área de los 'canecheros' y en reiteradas ocasiones supieron romper la línea defensiva.

El primer gol del partido no tardó mucho y llegó al minuto 17, fue obra de Axel Alvarado que ingresó por banda izquierda, al encarar al defensa se lo sacó con un giro al centro y luego soltar derechazo y mandarla al ángulo, Denovan Torres no pudo llegar. Los 'maquileros' siguieron con los ataques, tenían metido en su área a los de Humberto Rivera, al minuto 26 llegó el segundo, obra de Leider Anaya que quedó solo frente a portería tras pase filtrado de Johnny Leverón y no perdonó.

Choloma jugaba bien, tenía el marcador a su favor, pero Denovan Torres hizo todo lo posible para que no volvieran a marcarle, se jugó un partidazo. Cuando parecía que se iban al camerino con ese marcador, apareció Josué Villafranca que aprovechó un balonazo, lo controló y con la misma de media vuelta tiró a portería marcando un golazo. Juticalpa hizo varias modificaciones, querían ese gol que les diera el empate, pero se encontraron a un Choloma más decidido, un equipo que le llevó mucho peligro al área, por surte el portero Denovan Torres les tapó todo.