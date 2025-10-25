  1. Inicio
  2. · Deportes

Choloma y Juticalpa empatan tras un partidazo en el Rubén Deras

El CD Choloma ganaba el juego por ventaja de dos goles pero el Juticalpa FC pudo responder e igualar el marcador

  • 25 de octubre de 2025 a las 18:18
Choloma y Juticalpa empatan tras un partidazo en el Rubén Deras

El CD Choloma no pudo mantener la ventaja ante el Juticalpa FC.

 Foto: Héctor Paz

Choloma, Honduras.- En un gran juego en la cancha del estadio Rubén Deras, el CD Choloma igualó 2-2 ante el Juticalpa FC por el torneo Apertura.

Los dirigidos por Jorge Pineda salieron con un planteamiento con mucha dinpámica, llegaban constantemente al área de los 'canecheros' y en reiteradas ocasiones supieron romper la línea defensiva.

Tabla de posiciones de Liga Nacional: Marathón tumba a Motagua y presiona a Olimpia

El primer gol del partido no tardó mucho y llegó al minuto 17, fue obra de Axel Alvarado que ingresó por banda izquierda, al encarar al defensa se lo sacó con un giro al centro y luego soltar derechazo y mandarla al ángulo, Denovan Torres no pudo llegar.

Los 'maquileros' siguieron con los ataques, tenían metido en su área a los de Humberto Rivera, al minuto 26 llegó el segundo, obra de Leider Anaya que quedó solo frente a portería tras pase filtrado de Johnny Leverón y no perdonó.

Marathón le echa sal a la herida de Motagua y le gana con gol solitario de Messiniti en el Yankel

Choloma jugaba bien, tenía el marcador a su favor, pero Denovan Torres hizo todo lo posible para que no volvieran a marcarle, se jugó un partidazo.

Cuando parecía que se iban al camerino con ese marcador, apareció Josué Villafranca que aprovechó un balonazo, lo controló y con la misma de media vuelta tiró a portería marcando un golazo.

Juticalpa hizo varias modificaciones, querían ese gol que les diera el empate, pero se encontraron a un Choloma más decidido, un equipo que le llevó mucho peligro al área, por surte el portero Denovan Torres les tapó todo.

Luis Vega sale lesionado en el Marathón vs Motagua y enciende alarmas en la Selección de Honduras

Fue hasta el minuto 85 que llegó el gol que le diera el empate al Juticalpa luego de un derechazo de Juan José Rodríguez tras un rechazo de la defensa y sin dejarla caer la impactó para mandarla al fondo.

Al final el marcador no se movió más y ambos equipos se quedaron con un punto tras el emocionante encuentro en una cálida noche en el municipio de Choloma, Cortés.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias