Choloma y Juticalpa empatan tras un partidazo en el Rubén Deras

Choloma, Honduras.- En un gran juego en la cancha del estadio Rubén Deras, el CD Choloma igualó 2-2 ante el Juticalpa FC por el torneo Apertura.
Los dirigidos por Jorge Pineda salieron con un planteamiento con mucha dinpámica, llegaban constantemente al área de los 'canecheros' y en reiteradas ocasiones supieron romper la línea defensiva.
El primer gol del partido no tardó mucho y llegó al minuto 17, fue obra de Axel Alvarado que ingresó por banda izquierda, al encarar al defensa se lo sacó con un giro al centro y luego soltar derechazo y mandarla al ángulo, Denovan Torres no pudo llegar.
Los 'maquileros' siguieron con los ataques, tenían metido en su área a los de Humberto Rivera, al minuto 26 llegó el segundo, obra de Leider Anaya que quedó solo frente a portería tras pase filtrado de Johnny Leverón y no perdonó.
Choloma jugaba bien, tenía el marcador a su favor, pero Denovan Torres hizo todo lo posible para que no volvieran a marcarle, se jugó un partidazo.
Cuando parecía que se iban al camerino con ese marcador, apareció Josué Villafranca que aprovechó un balonazo, lo controló y con la misma de media vuelta tiró a portería marcando un golazo.
Juticalpa hizo varias modificaciones, querían ese gol que les diera el empate, pero se encontraron a un Choloma más decidido, un equipo que le llevó mucho peligro al área, por surte el portero Denovan Torres les tapó todo.
Fue hasta el minuto 85 que llegó el gol que le diera el empate al Juticalpa luego de un derechazo de Juan José Rodríguez tras un rechazo de la defensa y sin dejarla caer la impactó para mandarla al fondo.
Al final el marcador no se movió más y ambos equipos se quedaron con un punto tras el emocionante encuentro en una cálida noche en el municipio de Choloma, Cortés.