Choco Lozano tras la ausencia de Quioto: “Rueda busca lo mejor para Honduras”

“Hay que adaptarse lo más rápido posible, captar la idea del profe y ponerla en práctica. El mensaje es claro, nosotros vamos a salir a darlo todo para poder clasificar a la Copa América , esa es nuestra idea, pero como dije, en poco tiempo no es fácil agarrar la idea del entrenador y tenemos que captarla la más rápida posible”, comenzó explicando el atacante.

“Hay un poco más de confianza en el grupo, pero no podemos comparar los rivales, México es una selección de las mejores del área y obviamente no será fácil. La confianza creció y nosotros estamos creyendo que podemos lograr un buen resultado”.

Lozano Colón expresó que al no estar jugando con el conjunto azulón, le pone mayor empeño a la bicolor.

“Estoy enfocado totalmente en la selección, aunque no esté jugando en el equipo, eso me hace enfocarme en el doble en la selección. No es lo mismo venir con ritmo de partido a estar entrenando, pero considero que vengo mejor que la otra convocatoria”.

Finalmente, habló sobre el caso de Romell Quioto.