TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Uno no ha terminado de vivir el día hasta que no haya hecho algo por otro que nunca te lo pagará”, afirmó en el siglo XV el escritor inglés John Bunyan, y esto se asemeja a lo que recibió el Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc , que fue la entidad beneficiada tras el éxito de la duodécima edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO.

Elga Rosales, directora del Juana Leclerc, recibió el cheque de manos de las autoridades de Diario EL HERALDO mostrando su agradecimiento, ya que no contaban que este dinero llegara a las arcas del centro educativo. “Cuando me llegó la carta donde nos pedían ser los abanderados de la Vuelta, pensé que era una broma, no solemos recibir. Y realmente nos emocionamos, estamos muy contentos, agradecidos con diario EL HERALDO por lo que han hecho por nosotros”, dijo la directora del centro de educación especial en medio de la emoción.