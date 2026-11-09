‘Chato’ Padilla se ilusiona con el proyecto del Victoria y sorprende con Rambo de León

“Es fregado trabajar con necesidades. Tampoco es que uno pueda tenerlo todo, porque sé que se hablan muchas cosas, pero el 99.9 % de lo que nosotros necesitamos lo vamos a tener, porque él hace ese enorme esfuerzo para que nosotros podamos trabajar”, expresó Carlos ‘Chato´ Padilla, técnico que tiene a la Jaiba Bravas en cuartos de final del Ascenso.

La Ceiba, Honduras.- El Victoria intenta dejar atrás las heridas de un descenso que golpeó profundamente a una institución histórica del fútbol hondureño. Hoy, bajo el proyecto encabezado por Carlos Espina , el equipo ceibeño comienza a escribir una nueva historia, con estabilidad administrativa, mejores condiciones para sus futbolistas y una ilusión que vuelve a encenderse: regresar a la Primera División .

Padilla se refirió al renacer del Victoria, la influencia de Carlos Espina, las necesidades que durante años golpearon al futbolista hondureño, su experiencia en Choloma y que las personas tienen una mala idea sobre ‘Rambo’.

Entre las reflexiones sobre el presente de la Jaiba también hay espacio para una apuesta de futuro: Julio César ‘Rambo’ de León . El Chato no duda cuando habla de su compañero de cuerpo técnico y lanza una predicción contundente: “Rambo va a ser uno de los mejores entrenadores que va a tener el país”. Defiende su capacidad, su conocimiento del fútbol y pide que se le abran las puertas para que pueda crecer en esta nueva faceta.

Este es un campeonato de Apertura. Te repito, si logras este título, se te abren muchas oportunidades para conseguir el objetivo. Pero sí te digo que es importante cuando uno tiene ese respaldo, porque de verdad te facilita poder hacer el trabajo.

También tenemos privilegios como los puede tener cualquiera, pero sabemos dónde estamos parados. Somos un equipo modesto, un equipo humilde que está empezando. Como lo dice el eslogan que sacó él, ¡qué lindo!, «Victoria renace». Estamos renaciendo en un proyecto que está empezando a andar.

Yo diría que en Honduras es un lujo que cobres tu sueldo al día. Eso es un lujo y nosotros lo tenemos.

Entonces, ¿qué te puedo decir? Es espectacular, es bonito, porque es fregado trabajar con necesidades. Tampoco es que uno pueda tenerlo todo, porque sé que se hablan muchas cosas, pero el 99.9 % de lo que nosotros necesitamos lo vamos a tener, porque él hace ese enorme esfuerzo para que nosotros podamos trabajar.

Yo te digo esto: no tengo contacto con él. Su mano derecha, por decirlo así, hablando como hablamos nosotros los hondureños, es Álvaro, quien se encarga de todo. Te repito, tal vez no es visual, tal vez no lo miro de frente, pero el trabajo de Álvaro ha sido extraordinario, espectacular.Ahora, es bonito porque son personas que entienden esto. Lo más lindo es que ellos tratan al futbolista como profesional, lo hacen sentir bien, sin tener que estar rogando por algo. Tampoco es que se derroche dinero, porque en esto también es importante la parte administrativa, saber administrar. Eso nos lo han hecho saber.

Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde, pero acá ha sido clave el trabajo que ellos han desarrollado, que comenzaron y llevaron adelante de la mejor manera.

Después de Dios, totalmente. Yo siempre he dicho que todo proyecto, si llega a tener problemas económicos, se cae. En eso creo que nuestro presidente ha sido muy puntual. Mi respeto hacia él. Álvaro, que te repito, es el encargado de todo, se encarga de la parte como dueño, de esto y lo otro, pero también está Álvaro, que hace un trabajo extraordinario en la parte de director deportivo. A veces no se mira mucho, no se menciona mucho, pero el trabajo de Álvaro acá ha sido puntual.

¿Cree que una buena parte administrativa también ha permitido que los jugadores tengan ese compromiso para sacar los resultados?

Pero, gracias a Dios, se logró. Se contrataron jugadores que han sido muy profesionales y responsables, y hoy nos tienen gozando, por decirlo así, de ese funcionamiento que nos permite estar peleando esta posibilidad que tenemos ahora contra Palestino, que fue cuarto en la tabla y al que enfrentaremos en los cuartos de final.

Eso nos dio la oportunidad a nosotros, o a mí, de poder llegar al club y empezar este proyecto. No fue fácil, te soy honesto. Primero estaba la situación de que podría haber sido invitado y no se logró. Ahora había que estructurar y armar un equipo para competir en dos meses, lo cual no es fácil.

Lo primero era que teníamos un equipo golpeado. Fue difícil lo que vivió el equipo, fue terrible con el descenso, un descenso que lo marcó. Luego sucedió lo que está pasando ahorita, que fue adquirido por nuestro presidente, quien ha hecho mucho porque él es la cabeza. Álvaro es el que trabaja con él a la par, como decimos nosotros, es su imagen. Entonces, se ha conformado un buen equipo de trabajo.

¿Con qué se encontró en este Victoria? Un equipo que prácticamente fueron reconstruyendo tanto en el tema administrativo como en el futbolístico.

Estoy agradecido con Dios porque estamos trabajando en el club de nuestros amores, como decimos nosotros. Estamos haciendo una labor, sabiendo y siendo conscientes de que no es fácil. Ahorita tenemos el campeonato de Apertura, lograrlo sería un paso muy importante para buscar el otro campeonato de Clausura, que es el anhelado ascenso.

Profe, ¿cómo ha vivido esta nueva etapa en el Victoria, un equipo que tiene ilusionada a su afición con un posible ascenso a Primera División?

Recuerdo imágenes de jugadores del Victoria viajando en un camioncito, regresando a La Ceiba o saliendo rumbo a Olancho, y actualmente, en un mes, creo que hicieron tres viajes en vuelo privado. ¿Cómo cambia la situación y cuánta responsabilidad siente ante todo esto?

Yo sé la responsabilidad que tengo. Sé que tengo mucha responsabilidad. Yo sé en qué equipo estoy y te repito que sé dónde estoy parado.

También sé la responsabilidad que tengo con el presidente, un tipo al que le gusta ganar. No le gusta otra cosa más que ganar. Pero eso tampoco nos tiene que sacar de donde tenemos que estar, que es en el trabajo, en el equipo, en el día a día, en ver cómo funcionan las cosas. Uno, con experiencia, sabe manejar este tipo de situaciones.

Lo otro que tú dices es puntual. Eso habla del tipo de persona que tenemos. Se va a escuchar y a ver feo, porque trato de ser prudente con esto, pero te soy honesto: tenemos un tipo que tiene un corazón enorme. Capaz muchos acá no lo saben, pero voy a decirlo: mirá la labor que está haciendo él en Estados Unidos, sobre todo con los inmigrantes. Es impresionante. Tiene un corazón que hasta arriesga mucho, digo yo, pero no me corresponde a mí hablar de eso. Estoy diciendo lo que veo.

Para que te des cuenta del tipo de persona que es: es alguien muy cabal, muy honesto. Ahora, es un tipo que te presiona, que quiere ganar todos los partidos, pero eso es normal. En Olimpia tienen que ganar todos los partidos, en Motagua también, porque son equipos grandes.

Él te da estos privilegios y eso representa una gran responsabilidad. Nosotros estamos agradecidos. Por ejemplo, ahora que vamos a jugar a Nacaome, Valle, ¿sabes qué dijo? Que el equipo tenía que viajar en avión y regresar en chárter porque tenemos el partido el viernes.

¿Le sacaron ventaja a esas facilidades?

Obvio. El equipo descansado, jugamos en una cancha donde estaba lloviendo y todo. Eso es lo que te estoy diciendo: se trata de quién está en la cabeza. El problema del fútbol nuestro es que a veces está mal administrado, mal dirigido. Entonces, él es una persona con pensamiento fresco, con ideas frescas, y eso funciona.

Hoy, ¿dónde está el dinero? Está en internet, en que vos hagas esto y aquello. Hay que buscar nuevas formas de trabajar.

¿Es cosa del pasado en el Victoria que los jugadores fueran a los entrenamientos y partidos sin desayunar, que los sacaran de sus casas por deberles varios meses de salario y que incluso les quisieran quitar sus pertenencias?

Sí, obvio. Te repito, cuando tienes un tipo como el que tenemos, no se trata solamente de que te dé esto o lo otro. Es un tipo que trata al futbolista como profesional. Él quiere lo mejor para sus jugadores, para su equipo y para que nosotros funcionemos.

Ahora, yo te voy a decir una cosa y es algo de lo que he sido muy crítico. Yo soy entrenador y les digo a los equipos donde voy, como me pasó aquí en Choloma: ¿cómo yo, que trabajo tres o a veces cuatro horas, le voy a exigir a un futbolista que entrene y trabaje si no le pagan?

Ese muchacho tiene problemas en su hogar. Imagínate que tengas tres meses sin cobrar, que tengas a tu hijo en telesecundaria y no lo dejen recibir exámenes porque no has pagado. ¿Cómo crees que está ese futbolista? Está pensando en otra cosa.

Entonces, yo creo que el futbolista debe ser tratado como profesional. Se le debe exigir como un profesional, ojo, se le debe exigir como un profesional, pero también debe ser tratado como un profesional. Son seres humanos, son personas que tenemos familia.

Cuando se entiende eso en Honduras, vas a tener un beneficio y le vas a sacar el mayor de los provechos al futbolista. En Victoria ninguno se queja. Y no es solamente porque te paguen, sino porque entrenan bajo el sol, bajo el agua y como sea. ¿Por qué? Porque te tratan bien, porque te tratan como profesional.

Entonces, para nosotros los entrenadores, dirigir a un jugador al que no le pagan es difícil. Eso es lo que se tiene que entender en el fútbol hondureño: hay que tratar bien al futbolista. Aquí hay mitos que se tienen que romper. No es cierto que, si tratás bien a un jugador, se va a portar mal. Eso ya pasó de moda.

Hoy el fútbol ha acortado las distancias. Tenemos tecnología, miramos fútbol europeo, miramos gestos y comportamientos. ¿Por qué no aprender? Nos hemos quedado un poquito con esa idea de que entre más maltrato al futbolista, mejor va a responder. No. Por eso tenemos el fútbol que tenemos hoy.

El fútbol hondureño está pasando por una crisis terrible. Creo que tenemos que despertar. Aquí está el ejemplo del Victoria. Mirá lo que ha cambiado este muchacho en tres o cuatro meses. Eso es sencillo: si te vas a meter al fútbol, hacé un buen análisis para invertir. El fútbol es para invertir, pero a veces se maneja como si fuera un juguetillo.

Por eso Olimpia tiene 40 títulos, porque se ha manejado como una empresa. El fútbol tiene que manejarse como una empresa, se tiene que saber administrar. Hay otro punto que también tiene mucho que ver y es la honestidad y la transparencia con la que se maneja un club. Aquí se puede hacer cualquier cosita porque hay dinero, pero a mí nunca me van a sacar de un lugar porque me robé un centavo. Me pueden criticar y decir cualquier cosa, claro que sí, pero tenemos que actuar con honestidad.

Creo que lo que más le falta al fútbol hondureño es honestidad. Cuando hablo de honestidad, me refiero a que el dinero esté limpio, que se administre bien, sin estar pensando qué puedo sacar para mí.

Vimos a aficionados del Choloma que lo saludaban. ¿Cómo recuerda esa etapa en un equipo que salvó el descenso en la última jornada?

Les tengo un enorme cariño. La gente se identificó conmigo allá. Bueno, vos estuviste por allá. La gente se identificó y estoy agradecido con ellos porque, si a mí me faltaba algo en mi carrera, era hacer un campeonato en Primera División.

Yo te digo una cosa: el año pasado Choloma no clasificó por un gol. Y sé que capaz no es correcto que yo lo diga, pero el año pasado Choloma tuvo el mejor técnico uruguayo en cuanto a resultados. No lo digo por otra cosa.

No se valoró el trabajo del Chato. Pero yo le agradezco a la gente de Choloma porque tienen ese agradecimiento hacia mí. Las frases que dije fueron: «Cuando tenés Primera, lo dejás en Primera». Entonces, ellos hoy disfrutan de ese equipo en Primera División, donde yo lo encontré.

Tienen a Carlos «Mango» Sánchez, Harold Fonseca, Jaudel, Alan Banegas y otros jugadores de mucha calidad. ¿Es el Victoria uno de los equipos más caros de la Segunda División?

Yo creo que sí. Por ahí hay que andar, porque los otros equipos también tienen buenas planillas. Yo desconozco eso porque es un tema administrativo. Pero sí tenemos un equipo titular y por ahí cuatro jugadores que pueden ser suplentes titulares.

Hay un fenómeno ahí, pero yo tengo nueve cipotes, nueve jóvenes que están teniendo oportunidades. Nosotros tenemos 25 jugadores. No tenemos solamente jugadores de Primera División. De los nombres que mencionaste, tenemos a Roberto Bernárdes y creo que se nos quedan dos o tres más. Andamos entre 15 jugadores de nivel de Primera División y después están los jóvenes, como Ulises, a quienes me he atrevido a sacar y hacer debutar.

Vamos equilibrando un poco. Eso también hace que el equipo no tenga una planilla tan elevada como otros equipos que tienen 30 jugadores y todos ganan muy bien.

Para cerrar, ¿qué papel juega Rambo de León en su cuerpo técnico?

El problema de Honduras es que no valoramos lo que tenemos. Algo que le agradezco al profesor Uclés, que en paz descanse, es que siempre nos decía: «En la vida, todo lo demás es malo, menos ser agradecido».

Creo que en Honduras no valoramos a nuestros verdaderos héroes, hablando de fútbol. A Rambo no lo han mirado como lo tienen que ver.

Y Rambo, oigan lo que les digo, anótenlo: Rambo va a ser uno de los mejores entrenadores que va a tener el país. Ojo con lo que les estoy diciendo. Hoy lo estoy diciendo: va a ser uno de los mejores entrenadores que tendrá Honduras. Ese tiene algo especial. Para ser entrenador tenés que tener como el toque de Dios, y él lo tiene. Por eso lo estamos apoyando.

Eso salió del presidente Carlos Espina, que él estuviera acá en el proyecto. Y como le digo a Rambo, de aquí tenés que irte para Italia, porque es un tipo que tiene las puertas abiertas en Europa.

Pero más allá de eso, está la humildad de Julio. No voy a decir ciertas cosas por respeto, pero Julio es un tipo del que mucha gente tiene un mal concepto, una mala impresión, como de agrandado. Eso es totalmente equivocado. Él tiene una personalidad, así como es él. Ese tipo tiene una personalidad bárbara y es muy difícil que algo lo haga cambiar por lo que él es.

Lo poquito que trato de enseñarle es que tiene que aprender sobre la gestión, cómo gestionar un equipo. Eso lo está manejando y está trabajando con el profesor Elvin en la categoría que está detrás de nosotros.

Cuando andamos en los partidos, él anda con nosotros, viendo, observando y opinando. Yo lo respeto. La vez pasada me dio una opinión y respeté lo que me dijo. ¿Cómo no le voy a creer a un jugador como él?

Hay que abrirle el espacio, hay que abrirle el camino para que estos muchachos, para que estos entrenadores también puedan crecer. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo lo señala y lo juzga. Nunca juzgués un libro por sus tapas, porque te puede sorprender el contenido.