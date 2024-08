Cambios en el sorteo para la nueva Champions League por parte de UEFA

En este nuevo formato de competición, los que finalicen entre el 1º y el 8º pasarán directamente a octavos de final; los que finalicen entre el puesto 9 y el 24 disputarán un play-off a ida y vuelta para entrar; y los que acaben entre el 25 el 36 quedarán eliminados.

Los 36 equipos estarán ordenados antes del sorteo, según su coeficiente, en 4 bombos. Al único al que no se le tiene en cuenta su coeficiente es el actual campeón, en este caso el Real Madrid, que irá al bombo 1 de cualquier manera. Lo mismo sucederá en próximas ediciones.

Cada equipo se enfrentará a 2 combinados de su propio bombo y a otros 2 de cada uno de los otros 3 bombos restantes para sumar un total de 8 partidos, de los que disputará 4 en casa y 4 fuera. Los partidos que cada equipo juegue en casa o fuera también lo decide aleatoriamente el mencionado ‘software’.

Así, cada equipo jugará un total de 8 partidos en Liga de Campeones y Liga Europa, mientras que en Liga Conferencia serán solo 6. En esta última competición habrá 6 bombos en lugar de 4 y los equipos se medirán a un equipo de cada bombo, incluyendo el propio.

El formato del sorteo mantiene la regla de no enfrentar a 2 equipos del mismo país e incluye una nueva regla de no colocar a un equipo más de 2 rivales de otro país. Por ejemplo, un equipo español no podrá enfrentarse a otro español y tampoco podrá enfrentarse a más de 2 ingleses en esta primera fase.

Según explicó Tobias Hedtstück, Director de Competiciones de Clubes de la UEFA, en caso de haber mantenido el sistema anterior, el sorteo hubiera durado más de 3 horas y habría que haber utilizado más de 1.000 bolas y 36 bombos.