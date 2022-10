Celso Borges: “Nos hubiera encantado quedar campeones en ambos torneos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de la eliminación en Liga de Costa Rica ante el Saprissa, Celso Borges mencionó que el Alajuelense tiene claro el objetivo de ganar el título de Liga Concacaf.

Tras el 2-0 en el estadio Ricardo Saprissa, el volante de contención manudo atendió a los medios de prensa después del pitazo final.

“Al final del segundo tiempo en Alajuela tuvimos oportunidades. Entonces, no creo que hay sido una cosa de profundidad. No supimos concretarlas todos porque al final perdemos y ganamos todos juntos. Cuando es así no hay que buscar excusas y ya está”, inició respondiendo “Celsiño” a los medios.

Seguidamente, al mediocampista le consultaron si le afectará anímicamente al club previo al duelo de ida de la gran final de Liga Concacaf ante Olimpia.

“El deporte tiene estas cosas y no nos deja endulzarnos mucho cuando ganamos. La belleza de este deporte es cómo uno lidia con la frustración y cómo pueda recuperarse. Es una noche difícil, pero ya mañana tenemos que ver lo otro”, dijo Borges.

Añadió: “Estamos en los dos torneos. En uno llegamos hasta la instancia final y en el otro nos quedamos a un paso y no creo que sea un factor”.

Finalmente, Celso respondió claramente si ve la serie ante Olimpia como para “sacarse la espinita de la eliminación”.

“Nos hubiera encantado salir campeones de los dos torneos. Ya tenemos uno en disputa y es lo que tenemos que hacer y los objetivos de este equipo siempre se plantean así”, sentenció.