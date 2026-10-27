Cartaginés recibe duras noticias antes de enfrentar al Olimpia en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- El Sport Cartaginés sufrió un severo revés disciplinario en las horas previas al trascendental partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana frente al Club Olimpia. La Concacaf oficializó un duro castigo que deja al conjunto tico sin tres futbolistas estelares en su alineación titular, condicionando el esquema táctico con el que buscarán sellar su boleto a la gran final en la capital hondureña.

Las tres ausencias de peso corresponden al delantero mexicano José 'Tepa' González, el lateral derecho José Luis Quirós y el extremo Claudio Montero. Los tres elementos formaron parte de la partida inicial en la victoria de ida por 1-0 en suelo costarricense, por lo que su inhabilitación por sanción representa un duro dolor de cabeza para el cuerpo técnico brumoso. Pese a este contratiempo en la nómina, la delegación costarricense desembarcó en Tegucigalpa desde la noche del lunes con la firme convicción de defender la ventaja conseguida en el primer capítulo. El plantel tico es consciente de que se internará en una caldera, puesto que la afición alba agotó la totalidad de la boletería disponible en el Estadio Nacional Chelato Uclés.