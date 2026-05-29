Carlos Mejía se despide del Motagua y es la primera baja del campeón hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos “Zapatilla” Mejía puso fin a una etapa inolvidable con el Fútbol Club Motagua luego de conquistar el título del torneo Clausura y despedirse oficialmente de la institución azul. El futbolista hondureño utilizó sus redes sociales para agradecer al club, compañeros y afición tras varios años defendiendo la camiseta del ciclón. El atacante de 26 años publicó una emotiva carta donde expresó el cariño que siente por la institución capitalina. “Hoy me toca cerrar un capítulo muy importante de mi vida. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo en cada entrenamiento, en cada partido y con el orgullo de haber vestido esta camiseta azul con entrega y pasión”, escribió el jugador en su mensaje de despedida.

Carlos Mejía también agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su paso por Motagua. “Gracias Motagua por abrirme las puertas y confiar en mí, por cada enseñanza que me hizo crecer, por los compañeros que se convirtieron en hermanos y por esa increíble afición que siempre estuvo ahí, en las buenas y en las malas”, agregó el extremo hondureño. En otra parte de su publicación, “Zapatilla” dejó claro que su salida no representa un adiós definitivo al club. “Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y el orgullo de haber sido parte de esta gran familia azul. Esto no es un adiós, es un hasta luego. ¡Gracias por todo, Motagua!”, expresó el futbolista, quien fue uno de los elementos importantes en el reciente campeonato.