Carlos “Gullit” Peña habla sobre su fichaje al Vida: ¿Qué conoce de Honduras? ¿Qué lo motivo a jugar en la Liga Nacional?

LA CEIBA, HONDURAS.- Un día después de anunciarse su sorpresivo fichaje, el conocido como el “Gullit” confesó todo sobre lo que espera de su nueva aventura en La Ceiba, de donde ya tiene idea de cómo será su día a día con el club cocotero que lo tendrá en el país el próximo miércoles -31 de agosto-.

“Estoy muy contento de venir a un equipo histórico, llegamos a un buen acuerdo; a aportar mi granito de arena e ir hacia adelante”, fueron las primeras palabras del volante mixto azteca a Hondusports Radio.

El Gullit tiene como objetivo “ser campeones” con el conjunto rojo. “Me motivó a venir el proyecto que tienen, me enamoré de ello, así como de la afición... querer guardar una estrellita en el equipo. Ellos (directivos) son gente de bien, el proyecto es con visión y que van para adelante, algo que siempre ha sido así en mi carrera”.

El Vida tiene una sobrepoblación de buenos elementos en el mediocampo. Denis Meléndez, Roger Sanders, Marcelo Canales, Rembrandt Flores y el joven Johan Centeno juegan en el mismo donde se desarrolla el mundialista azteca en Brasil 2014.

“Mientras sea una competencia sana el equipo va a levantar, de eso no hay ningún problema. Qué bueno que hay jugadores de calidad, el entrenador sabrá a quién meter y mientras se compita por la titularidad el que equipo por inercia levantará”, dijo el canterano de los Tuzos del Pachuca.

“Tengo 32 años, todavía no estoy tan viejo, ja, ja, ja. He platicado con el presidente y ellos saben que no tengo problema en jugar ya sea como un mixto o de enganche. Todavía estoy joven y aún le podemos dar. Gracias a Dios tengo mucha experiencia para enseñarle a los jóvenes y sigan aprendiendo a mi como lo he hecho en todos los equipos donde he estado. En todos los equipos donde he estado siempre di todo, no me guardo nada”, puntalizó Peña.

LEA: Rafael Velázquez, el periodista deportivo que ha visto todos los torneos de la Liga Nacional desde 1965