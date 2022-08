¿Qué sensaciones le deja esta serie donde barrieron con Cartaginés?

La verdad que bien porque veníamos haciendo un esfuerzo, bueno gracia a Dios, como bien decís, nos salieron la cosas redondas. Pasamos tranquilos pero es Cartaginés es un rival muy duro y nos exigió mucho.

¿Cuál fue la clave para avasallar este equipo, tanto en la ida como en la vuelta?

Ganamos acá como debíamos y fuimos como visitantes a tratar de jugar un poco con la desesperación de ellos porque hacíamos un gol y prácticamente se iba a terminar la serie y bueno, gracias a Dios ganamos, metimos dos goles y bueno, estamos muy contentos.

¿Se viene Herediano, creen que es un poco más fuerte que el Cartaginés?

Son dos partidos fuertes, ahora estamos pensando en el clásico que tenemos que jugar el domingo. La verdad que muchos partidos en pocos días y eso para el jugador el complicado, pero bueno, trataremos de ver quien está mejor para afrontar los partidos de la mejor manera.

Pero Ramiro Rocca viene comenzando en el torneo de Liga a dar batalla, ¿está con esa pica de reencontrarse con el gol?

Sí, pero estoy tranquilo, los muchachos venían haciendo las cosas bien, el plantel está bien. Lo único que queremos ahora es descansar para llegar con ganas al clásico.

¿Qué opinas de este desgaste de estar jugando seguido?

No, no, una locura, muchos partidos seguidos, no piensan un poco en los jugadores que estamos representando el país; la verdad que difícil, tocó así pero bueno, vamos a darle para adelante.

Un mensaje para la afición que no creía en este Real España que al final pasó solvente ante el Cartaginés.

No, nada, a la afición siempre agradecerle porque siempre están con nosotros, ahora esperemos el partido contra Marathón, no pueden ir pero siempre los esperamos en los partidos de local que se vienen.

¿Se espera un gol de Ramiro Rocca en el clásico contra Marathón?

Dios te escuche hermano.

VEA: Héctor Vargas: “Pegamos en el momento justo, dimos los golpes para noquearlos”