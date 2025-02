Carlo Ancelotti sobre posible salida de Vinícius a Arabia: “Estoy cansado de este tema”

5

“Muchas preguntas... Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Y nosotros estamos felices con él. No hay más que añadir de lo que dije hace unas semanas. Es un tema fuera de aquí. Aquí no se habla de este tema y él tampoco. Veo al Vinícius de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y seguirá haciéndolo bien porque empieza a coger una forma física buena después de las lesiones y lo veo muy motivado. Como contra el City, cuando lo hizo muy bien en un partido en el que tenía mucha presión”, aseguró.

“Yo te puedo comentar lo que veo aquí, que es un jugador feliz, con ganas de hacer las cosas bien y hacer historia con este club”, añadió.

Además, aseguró que “no” le “consta” que desde el club estén molestos con la gestión de Vinícius sobre su renovación y el supuesto interés de Arabia Saudí.