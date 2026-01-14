Fichajes Europa: Messi recibe millonaria oferta y Barcelona rechaza ¿Griezmann a México?

Maximilian Ibrahimovic, hijo de Zlatan, sigue calcando en distinto orden los pasos de su padre. El Ajax acaba de hacer oficial este miércoles su fichaje desde la cantera del Milan. El jugador está cedido hasta final de temporada con una opción de compra. El director de fútbol, Marijn Beuker, aseguró que el jugador comenzará en dinámica del sub-23 aunque se espera que pronto esté entre el filial y el primer equipo.