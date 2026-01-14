Fichajes Europa: Messi recibe millonaria oferta y Barcelona rechaza ¿Griezmann a México?

El FC Barcelona ha recibido oferta por una de sus figuras pero no la acepta, el Real Madrid ya cuanta con el reemplazo de Álvaro Arbeloa y Messi ha recibido la oferta que nunca antes le han ofrecido
OFICIAL: Tottenham y Atlético de Madrid acuerdan el traspaso del centrocampista Conor Gallagher por una temporada y media después de su llegada a la Liga Española. Firma hasta 2031.
Gerard Deulofeu no juega un partido de fútbol desde hace ya tres años, cuando se rompió la rodilla. Pese a los enormes obstáculos, el español de 31 años no pierde la esperanza de volver a jugar y así lo dejó ver en Instagram: “Intentaré volver en 2026 y ya veremos cómo va. Trabajo cada día para volver al campo y, si lo consigo, podré ayudar al Udinese. Echo mucho de menos el campo”.
Federico Chiesa está dispuesto a rebajarse el salario para volver a la que ya fue su casa antes de migrar a Anfield. El internacional italiano tiene contrato con los 'reds' hasta junio de 2028, por lo que el jugador tendría que salir en calidad de traspaso, según informa La Gazzetta Dello Sport.
Según informa Fabrizio Romano, Donyell Malen, que habría sido vinculado también al Atlético de Madrid, tendría ya el ok del Aston Villa para negociar con la Roma de Gasperini. Cesión con opción a compra.
Según cuenta Fabrizio Romano, el acuerdo entre la Juventus y Óscar Mingueza se encuentra en negociación con el objetivo de que llegue gratis en verano. Además de la Vecchia Signora, hay otros cinco clubes interesados en hacerse con el ex canterano del Barcelona como agente libre.
Maximilian Ibrahimovic, hijo de Zlatan, sigue calcando en distinto orden los pasos de su padre. El Ajax acaba de hacer oficial este miércoles su fichaje desde la cantera del Milan. El jugador está cedido hasta final de temporada con una opción de compra. El director de fútbol, Marijn Beuker, aseguró que el jugador comenzará en dinámica del sub-23 aunque se espera que pronto esté entre el filial y el primer equipo.
Chelsea trabaja en la salida de David Datro Fofana en este mercado invernal. El futbolista marfileño ha disputado un total de tres partidos con el equipo desde su llegada en 2022. Entre sus posibles interesados se encuentra el Celtic, el Royal Antwerp y el Derby County.
Según informaciones de Fabrizio Romano, el Inter de Milán estaría cerca de hacerse con los servicios de Branimir Mlacić. El joven central del Hajduk Split le costaría cerca de cinco millones de euros al club italiano.
Fabio Paratici deja el Tottenham para unirse a la Fiorentina - El exdirector deportivo del Tottenham ya es el nuevo director deportivo del La Viola. El club italiano ha anunciado su llegada, y asumirá el cargo a partir del 4 de febrero de 2026.
Según información de Fabrizio Romano, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas habría comenzado conversaciones con el Hammarby para hacerse con los servicios del joven mediocentro de 18 años, Adrian Lahdo. No obstante, el Como no sería el único club interesado en la incorporación del centrocampista.
Vitor Roque vale 85M€ - Según el ranking del CIES, el delantero brasileño casi cuadriplicaría su valor en menos de un año. Se espera que permanezca en Palmeiras hasta verano.
Youssef En-Nesyri puede volver a las grandes ligas. Según informa Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports Alemania, tanto el Nottingham Forest como el Everton están interesados en llevarse al delantero marroquí del Fenerbahce.
Según informaciones de Yagiz Sabuncuoglu, N’Golo Kanté habría llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe sobre los términos del contrato. Ertan Torunoğulları y Devin Özek habrían iniciado negociaciones con el Al-Ittihad para concretar el traspaso y convencer al club propietario del jugador.
Torrent sobre interés en Griezmann: “No es verdad, no sé cómo inventan tanto”. Domènec desmintió el rumor de que Rayados esté buscando a Antoine para que llegué después de disputar la Copa del Mundo.
Julián López de Lerma será el nuevo entrenador del castilla, a falta de confirmación oficial. Este era el entrenador del Juvenil A del Real Madrid y todo parece indicar que ascendería a entrenador del filial madrista en sustitución de Álvaro Arbeloa, que se acaba de hacer con las riendas del primer equipo.
Según informa la Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva ha decidido de manera definitiva dejar el Manchester City a final de temporada y ha encargado a Jorge Mendes, su agente, encontrar un nuevo destino. Este diario asegura que el representante está sondeando a grandes clubes en Europa y Arabia Saudí. Entre ellos, también la Juventus. de la Serie A.
El Barcelona ha recibido varias ofertas por Roony Bardghji en este mercado de invierno, pero el club azulgrana las ha rechazado. Flick confía plenamente en el delantero sueco de 20 años: "Estoy muy contento con Roony Bardghji. Ha vuelto a estar excelente, como siempre que confié en él". Por eso, se ha desestimado el interés de clubes como el Oporto.
Anmar Al-Haili, presidente del Al Ittihadadora a Lionel Messi. En tiempos donde la MLS se encuentra detenida, por Arabia Saudita nadie se olvida del argentino y confirma que no tendrán ningún problema en hacerle ofertas que vuelvan a rozar aquellos 1400 millones de euros que el ex Barcelona o París Saint Germain rechazase por parte de Oriente Medio.
“Si Leo acepta firmar con el Al Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida. Tener a Messi aquí en Arabia Saudíta vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol”, palabras de Anmar Al-Haili a lo largo de las últimas horas