Hermana de "Caracolito" es capturada y acusada de ser administradora de la pandilla 18

Acusada de ser una “poderosa administradora financiera de la pandilla 18”, la hermana del reconocido tiktoker “Caracolito” fue capturada por las autoridades. Aquí los detalles del caso

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 13:54
Alias “La Misionera”, de 28 años de edad, fue capturada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en La Lima, Cortés.

La joven es señalada por las autoridades como una “operadora financiera de la Pandilla Barrio 18 en el norte de Honduras”.

La detenida responde al nombre de Claudia Jackeline Suazo Turcios, quien, según las autoridades, es hermana de Moisés Turcios, el reconocido tiktoker “Caracolito”.

La captura se llevó a cabo en la colonia La Independencia, en el sector Planeta, y es acusada de pertenecer a la estructura criminal de la pandilla 18.

“La Misionera”, según reportes policiales, tenía cerca de diez años de pertenecer a la estructura delictiva y había escalado hasta ocupar un cargo de liderazgo.

De acuerdo con las autoridades, se encargaba de administrar dinero producto de los cobros de extorsión en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro.

Supuestamente, además de manejar las finanzas, la mujer está involucrada en la logística para el traslado de armas, drogas y fuertes cantidades de dinero entre distintas zonas del país, lo que la convierte en una pieza clave de la estructura.

Según la Policía, la detenida mantiene una relación sentimental con alias “Spooky”, un cabecilla de la 18 que se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.

Las autoridades confirmaron que no es la primera vez que enfrenta procesos judiciales. En 2019 fue requerida por la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas por su presunta participación en delitos de extorsión.

En el operativo se le incautó una camioneta que habría sido utilizada para actividades ilícitas, así como dinero en efectivo que, según las investigaciones, provendría de cobros ilegales recientes.

