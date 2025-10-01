  1. Inicio
Capitán del Alajuelense habla tras eliminar a Motagua y; ¿miedo de enfrentar a Olimpia en semis?

El zaguero de la Liga Alajuelense hizo su propio análisis de lo que fue el desarrollo del encuentro ante los Azules; así describe la posibilidad de enfrentar a Olimpia

Alajuelense ya perdió una final en su casa contras los Merengues.

Tegucigalpa, Honduras.- Luego vencer a Motagua y dejarlos fuera del sueño por el título de la Copa Centroamericana de Concacaf, Alexis Gamboa, capitán del conjunto manudo se mostró feliz por el lograr la remontada en el propio estadio Nacional Chelato Uclés.

El zaguero de la Liga Alajuelense hizo su propio análisis de lo que fue el desarrollo del encuentro y lo que representa para ellos buscar el tricampeonato.

"Fue un partido difícil ante un gran rival, pero nosotros sabíamos que en casa había sido complicado porque tuvimos un hombre menos, pero ahora volvemos a casa con los tres puntos".

Tras superar los cuartos de final y asegurar su pase a las semis, su posible rival es el Olimpia o Cartaginés, rival que sin lugar a dudas quieren evitar es al león.

"En lo personal me gustaría que fuera Cartago para representar a nuestro país, pero llevan una serie complicada y confiamos en Dios que ellos logren el resultado".

Gamboa dejó claro que no es miedo al Olimpia, más allá que ya perdieron una final en sus propia casa contra los merengues.

"En el fútbol no hay miedo, son cosas que pasan. Habíamos perdido una final, no fue bonito y nos logramos levantar, no por nada somos los actuales bicampeones".

Al momento de ser consultado por el duelo que también se viene entre Honduras y Costa Rica, el capitán de los manudos considera que no tiene nada que ver lo que pasó contra Motagua a lo que se viene en las eliminatorias.

"Todos los partidos son diferentes, soy tico y me gustaría venir a ganar, pero con humildad y con trabajo vamos a hacer las cosas bien".

