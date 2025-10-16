La gran cantidad de boletos que ya vendió Costa Rica para partido ante Honduras

San José, Costa Rica.- La Federación de Fútbol de Costa Rica no pierde tiempo y tras la doble fecha FIFA de octubre puso a la venta la boletería para el partido que encararán como locales contra Honduras el próximo 18 de noviembre. La escuadra tica primero tendrá que pasar por Curazao midiéndose a una peligrosa Haití que podría ser el aliado de Honduras en estos últimos dos partidos, siempre y cuando la 'H' haga las labores en Managua contra Nicaragua.

No obstante, la última fecha se jugará en San José con el clásico centroamericano donde se conocerá el clasificado a la Copa del Mundo de United 2026 y para eso la Fedefutbol puso los boletos a la venta este miércoles 15 de octubre. La sorpresa ha sido la gran aceptación que ha tenido en el pueblo tico ya que reportan medios costarricenses que en menos de un día la afición costarricense acaparó un total de 21 mil entradas para este cotejo eliminatoria en el estadio Nacional.