  1. Inicio
  2. · Deportes

La gran cantidad de boletos que ya vendió Costa Rica para partido ante Honduras

Se viene el cierre de la eliminatoria de la Concacaf, Costa Rica recibirá a Honduras en la última fecha y ya empezó a vender los boletos

  • 16 de octubre de 2025 a las 16:47
La gran cantidad de boletos que ya vendió Costa Rica para partido ante Honduras

La selección de Honduras y Costa Rica igualaron en la primera vuelta.

San José, Costa Rica.- La Federación de Fútbol de Costa Rica no pierde tiempo y tras la doble fecha FIFA de octubre puso a la venta la boletería para el partido que encararán como locales contra Honduras el próximo 18 de noviembre.

La escuadra tica primero tendrá que pasar por Curazao midiéndose a una peligrosa Haití que podría ser el aliado de Honduras en estos últimos dos partidos, siempre y cuando la 'H' haga las labores en Managua contra Nicaragua.

¿Qué necesita Honduras para clasificarse al Mundial 2026 en su próximo juego vs Nicaragua?

No obstante, la última fecha se jugará en San José con el clásico centroamericano donde se conocerá el clasificado a la Copa del Mundo de United 2026 y para eso la Fedefutbol puso los boletos a la venta este miércoles 15 de octubre.

La sorpresa ha sido la gran aceptación que ha tenido en el pueblo tico ya que reportan medios costarricenses que en menos de un día la afición costarricense acaparó un total de 21 mil entradas para este cotejo eliminatoria en el estadio Nacional.

Tabla de posiciones de grupos de eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial United 2026

Los hondureños que quieran asistir al evento deberán de comprar sus boletos de forma individual ya que la Fedefutbol no le guardará tickets a la FFH para los catrachos que quieran hacer el viaje hacia San José, los pueden comprar entrando a la web de specialticket.net.

Cabe mencionar que el aforo del recinto costarricense es de 42 mil personas, sin embargo la FIFA pide a las Federaciones que la capacidad de personas se disminuya para estos grandes eventos deportivos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias