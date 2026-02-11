  1. Inicio
  2. · Deportes

¿Qué canal transmite de la sub-17 de Honduras por premundial ante Bermudas?

La selección de Honduras va en busca del boleto al Mundial de Qatar 2026 ante Bermudas

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 10:16
¿Qué canal transmite de la sub-17 de Honduras por premundial ante Bermudas?

Honduras llega a este compromiso luego de superar a Guyana.

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras.- El Premundial Sub-17 de la Concacaf está llegando a su etapa final donde serán 8 los países representantes en el Mundial de Qatar a realizarse a finales del 2026.

La Selección de Honduras se juega todo frente a su similar de Bermudas. El juego será en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula y comenzará a las 7 de la noche.

Premundial Concacaf Sub-17: Goleadas 26-0 y 12-0; Honduras cerca de la Copa del Mundo

Por el grupo H, la Bicolor llega con tres puntos producto de su victoria en el debut de 4-2 sobre Guyana el pasado domingo 8 de febrero en el estadio Morazán. Y tiene una diferencia de +2.

Mientras que Guyana ya finalizó su participación, logró tres puntos y con una diferencia de goles de -1. En su estreno derrotó a Bermudas con marcador de 1-0.

Y Bermudas no tiene unidades hasta los momentos en esta fase decisiva, tratará de sorprender a Honduras. Solamente el líder irá al Mundial de Qatar Sub-17 y a la Bicolor la basta un punto para lograrlo.

¿Dónde ver partido de la sub-17 de Honduras?

Hora: 7:00 PM
Canal: ESPN y Disney+

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias