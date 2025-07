Confirmado día y hora de partidos del calendario del torneo Apertura de Liga Nacional

El presidente de la Liga Nacional y los directivos de cada equipo confirmaron que el campeonato iniciará el viernes 28 de julio. El final del Torneo aún no se conoce, recordemos que es un certamen distinto porque la Selección de Honduras jugará Eliminatorias Mundialistas.

La primera fecha continuará el sábado a las 3:00 p.m cuando el Marathón reciba al Victoria en el Yankel Rosenthal, dos horas más tarde Olancho se enfrentará a Real España y la jornada sabatina culminará en el Estadio Chelato Uclés con el Olimpia vs Lobos UPN.

Viernes 18 de julio

Choloma vs Juticalpa - 7:00 PM

Sábado 19

Marathón vs Victoria - 3:00 PMOlancho FC vs Real España - 5:15 PMOlimpia vs UPNFM - 7:30 PM

Domingo 20

Génesis vs Motagua - 3:00 PM

Jornada 2

Miércoles 23

Juticalpa vs Génesis - 3:00 PM

Real España vs Choloma - 5:15 PM

Victoria vs Motagua 7:30 PM

Jueves 24

UPNFM vs Marathón - 5:15 PM

Olimpia vs Olancho FC - 7:30 PM

Jornada 3

Sábado 26

Choloma vs Victoria - 5:15 PM

Motagua vs Real España - 7:30 PM

Domingo 27

Génesis vs UPNFM - 3:00 PM

Marathón vs Olimpia - 5:15 PM

Olancho FC vs Juticalpa - 7:30 PM

Jornada 4

Sábado 02 de agosto

Marathón vs Olancho FC - 3:00 PM

Olimpia vs Génesis - 5:15 PM

Choloma vs Motagua - 7:30 PM

Domingo 03

Juticalpa vs Real España - 3:00 PM

Victoria vs UPNFM - 5:15 PM