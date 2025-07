Chelito Martínez revela la razón por la que no salió de Marathón y mensaje a Keosseián

Decían que era posible salida con el club, pero terminaste renovando con Marathón

Tuve varias ofertas del extranjero y local, pero platicamos con mi familia y optamos por quedarnos en el club, club que me ha dado mucho, me siento bien, me siento cómodo. Sí, lastimosamente el torneo pasado no pude sumar minutos, pero este es de trabajo para estar ahí.

¿Cuál fue el punto más importante para decir "No, me quedó en Marathón"?

La importancia que el club me dio, valoro mucho eso, vamos a estar con el club a muerte.

¿Hubo frustración al no ser titular en el Clausura 2025?

Uno como jugador cuando se llega a la titularidad nunca hubo conformismo de parte mía, quería más, no estaba conforme con las direcciones técnicas, pero las respeté, la pasé siempre en silencio, me mantuve en silencio, sé que es parte del proceso, tampoco le guardo rencor a Manolo Keoseeián, respeté lo que él dijo. Además, él fue que me hizo debutar, le tengo cariño y aprecio al profesor.

¿Qué se dice entre los jugadores y el técnico para el centenario?

Las ilusiones son las mismas de siempre cuando se empieza un torneo, buscar el campeonato. Primero tenemos que ir partido a partido, confortarse con el grupo, ser sólido dentro del equipo, las demás cosas se irán dando.

¿Cuál es tu objetivo para el Apertura 2025?

Trabajar para estar de titular, solo con trabajo se logra, siempre dejar una semilla sembrada aquí con el campeonato, no pienso rendirme ni retirarme antes de conseguirlo.

Hace un año era capitán, ¿está entre los objetivos?

Bueno, eso se logra con trabajo y decisiones, la meta es lograr el gafete, porque se logra un liderazgo y los compañeros siempre están ahí.

¿Cuándo ha cambiado el "Chelito" Martínez tras sus primeros pasos en Liga Nacional?

Hemos ganado experiencia a nivel personal, motivar a los jóvenes que están detrás de uno y eso es lo que hacemos.

Tuvo la experiencia de ir a ver a Lionel Messi

Sí, son privilegios que uno cosecha con Marathón, pude sacar la VISA, fui allá en vacaciones, pude ir al estadio.

¿Ese va a ser el look del Chelito para el Apertura?

Sí, este va a ser el look.

¿Es una cábala?

Sí, claro que quería meterle un toque, siempre lo consulto con mi familia, con mi esposa, ella me dijo: "Dale, te queda bien".

Un mensaje a la afición del Marathón

Quiero agradecerles e invitarlos para que siempre nos apoyen, sabemos que a veces no se dan los resultados que se quieren. Pero de parte mía vamos a sudar esa camiseta para darles esa alegría y con la ayuda de Dios sé que lo vamos a lograr.

¿Cree que va a ser más exigente este torneo?

La exigencia siempre está desde el día uno, este club es grande, es importante.

¿Qué ha charlado con Lavallén?

Es un profesor muy profesional, es como un padre hacia uno, platica con uno para saber cómo se siente, es bastante bien.

¿Es uno de los mejores técnicos que te ha dirigido?

El profesor viene llegando, se va a ir dando en el transcurso del torneo.