Bryan Róchez marca su quinto gol de la temporada en el triunfo de Leixoes

El delantero hondureño abrió la cuenta para que su equipo se impusiera 2-1 sobre Feirense y lograra salir de la zona de descenso

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 16:23

Matosinhos, Portugal.- El hondureño Bryan Róchez tuvo una gran actuación en el fútbol portugués marcando en la victoria 2-1 del Leixoes sobre el Feirense en el duelo correspondiente a la jornada 21 de la segunda división del país luso.

El atacante catracho se hizo presente en el marcador a los 25 minutos cuando recibió un pase al espacio en el lateral del área y definió con un potente cañonazo por bajo para vencer al portero rival y abrir la cuenta en un compromiso en el que posteriormente Salvador Agra aumentaría la ventaja para los de casa y Desmond Nketia recortaría distancias.

De esta forma, Bryan Róchez llegó a cinco goles en la temporada y además ayudó a su equipo a abandonar la zona de descenso. Actualmente, los "Héroes del mar" marchan en la decimocuarta posición y le sacan dos puntos de ventaja al Portimonense y al Penafiel en la lucha por la salvación.

Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, la dupla que ilusiona a Honduras a base de goles

A lo largo de la temporada, Róchez ha marcado frente a rivales como Académico Viceu, Pacos Ferreira, Marítimo, Lourosa y Feirense.

El próximo desafío que tendrá el Leixoes de Róchez será ante el Farense, rival directo en la lucha por la salvación, en condición de visitante.

Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

Ver más
