Lesther García, habla de su fichaje con el Inter Miami y sus sueño de representar la 'H'

San Pedro Sula, Honduras.- Hijo de padres hondureños y el español lo habla muy bien. De pocas palabras, pero de suelos gigantes. Lesther García recientemente firmó su primer contrato como profesional en el Inter Miami.

Es uno de los jugadores formados en la academia de la institución y sigue los pasos de su compatriota David Ruiz, pero Lesther espera que su debut profesional sea en esta temporada 2026.

Con 20 años se siente orgulloso de lo que está logrando y espera jugar al lado de Messi, dar el salto a Europa y medirse contra las estrellas como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Pero antes, desea consolidarse y hacer su carrera en el Inter Miami, para tener un llamado oficial a la Selección de Honduras. Que es su sueño.

Diario El Heraldo logró charlar con Lesther García, el corpulento defensor central nacido en Miami, Estados Unidos, pero que está bien identificado con los colores azul y blanco.

ENTREVISTA CON LESTHER GARCÍA

¿Quién es Lester García?

Bueno, yo soy Lester García, este juego en el Inter Miami 2 y he estado ahí 4 años y sí.

¿Cómo tomas esto de del anuncio que se dio, tu primer contrato como profesional en Inter Miami?

Muy agradecido, la verdad, yo creo que esto es lo que trabajamos cada jugador. Este, es un sueño para cada jugador. Firmar un contrato y y sí.

¿Qué tipo de futbolista eres? ¿En qué posición te desempeñas? ¿Cuál es tu fuerte? Háblame un poco acerca de del futbolista que acaba de firmar el Inter de Miami.

Yo creo que soy un futbolista agresivo, este rápido y también soy un central, pero puedo jugar por la derecha, por la izquierda, si no te puedo jugar de lateral derecho también. Creo que soy un defensor muy agresivo y rápido.

¿Y en qué posición del campo donde tú te sientes como más cómodo si tuvieras que elegir de todas estas posiciones?

De central por derecha

¿Siempre has estado en las diferentes academias de Miami?

Sí, claro, o sea, acá en Miami jugaba en equipos locales. De Miami hasta que se me dio la oportunidad de hacerme la prueba en Inter y me quedé.

¿Hace cuánto fuiste a realizar esa prueba?

Fui en el 2022.

¿Y y qué has venido haciendo durante todos estos 4 años?

Trabajando fuerte y para poder llegar donde estoy ahora.

¿Qué significa para ti el tener la oportunidad de firmar con este equipo? Vas a va a ser básicamente el segundo hondureño que forma parte de la plantilla del Inter de Miami junto con David Ruiz.

Yo creo que es una bendición muy grande, porque este es lo que yo he soñado, estoy en mi ciudad en Miami , la verdad.

¿Has tenido la oportunidad de conversar con David Ruiz?

Sí, sí, claro, siempre estoy con él todos los días. Me dice que siga trabajando.

¿Es como como tu consejero o qué tipo de relación es la que tiene David?

Sí, mi consejero. Yo lo veo a él como un hermano grande ya que nos crecimos juntos casi toda la vida, entonces sí, es mi consejero.

¿Tuviste la oportunidad de jugar fútbol junto con él en algún momento?

Claro. Jugando estamos casi toda la vida acá, en los equipos de Miami y cuando lo ves jugando en la MLS con Suárez, Busquets, Alba y Messi, con todas estas figuras y tú jugaste con él.

¿Sientes que puedes tener una fácil transición?

Claro. David me da mucha esperanza a mí, la verdad, ya que nos crecimos jugando juntos casi toda la vida, entonces verlo llegar a él me motiva a mí también a seguir atrás de él.

¿Y cómo tomaste lo del lo del anuncio? Me imagino que con mucha satisfacción, ¿Cuándo fue la firma del contrato, quiénes te acompañaron? Cuéntame todos los detalles de cómo se dio.

Bueno, firmé ayer (miércoles). Después del entreno me dijeron, "Oh, Lesther, vení arriba a la oficina a firmar el contrato". Fui yo solo porque era después del entreno. Firmé y bien, todo bien.

Asumo de que si fuiste solo es porque ya eres mayor de 18 años. ¿Cuántos años tienes?

Tengo 20 años

¿Y tus padres cómo han tomado esto?

Bueno, están muy felices, la verdad, especialmente mi papá, es muy muy fanático al fútbol. Y desde chiquito él siempre estaba encima de mí, y que ahora ya se dio el primer paso, gracias a Dios y están muy felices.

Y durante todo ese tiempo que juegas fútbol en la academia. Me imagino que lo has combinado también con los estudios, ¿Cómo llevas ambas ambas situaciones?

Bueno, sí, cuando yo estaba en la academia estaba estudiando, o sea, terminaba el entreno y después el entreno. Me iba a una escuela privada y gracias a Dios ya me gradué.

¿Qué tienes planes de seguir estudiando en la Universidad o te vas a dedicar de lleno al fútbol?

Quiero seguir con el fútbol, solo terminar la escuela, solo para terminarla, pero yo quiero ser futbolista profesional.

En Miami he notado que hay muchos chicos hondureños y han pasado por las academias del Inter, ¿Conoces muchos de ellos así como tú que están soñando con llegar al fútbol profesional?

Sí, claro, los conozco a todos. Creo que tienen un buen talento. Y sí, yo creo que también que van a llegar a ser profesionales.

Háblame un poco acerca de tu relación con Honduras, ¿Cómo has crecido viendo el país en el que nacieron tus padres?

Fui la última vez hace un año, me gusta Honduras mucho. Yo iba mucho antes cuando estaba chiquito, iba casi todos los veranos. Tengo planeado ir ahorita después de la temporada.

¿Mantienes vivas todas las costumbres? ¿te sientes como un hondureño más?

Sí, claro, yo me siento más hondureño que estadounidense.

¿Y tus padres de dónde son ellos?

Mis padres son de Cortés. Son de Cortés.

¿Qué es lo que más te gusta de Honduras?

Me gusta el río, la playa y la comida.

Entiendo que es su momento tuviste la oportunidad de jugar con las selecciones menores de Honduras y que básicamente por no finalizar los trámites de pasaporte que no pudiste formar parte, ¿Continúas tú con ese deseo de que en algún momento portar la camisa de la selección de Honduras?

Sí, claro. Esos siempre han sido mis sueños representar esos colores.

¿Y si te dieran a escoger, porque tienes dos opciones, cuál sería lo primordial?

Honduras 100%.

¿Qué has visto de la Selección de Honduras? ¿Qué jugadores te llama la atención?

Jugadores como Kervin Arriaga, Deybi Flores, Denil Maldonado, que también juega en mi posición. Me gustan esos tres. Esos son jugadores que tienen mucha jerarquía, carácter, que meten mucho el pie.

Este año se juega el Mundial 2026 y Honduras no va a estar, pero tú cómo tomas el hecho que no estemos por la manera como se perdió la clasificación.

Yo tenía planeado ir a ver los juegos de Honduras. Me dolió me dolió mucho, la verdad. Pero en el 2030 hay otro Mundial.

¿Te imaginas hacer el proceso con Honduras y de repente ganarte un puesto de titular, jugar a la par de Denil Maldonado?

Sí, claro, me veo, me veo ahí.

Volviendo al Inter de Miami, el tener la oportunidad de jugar con Messi, ¿Cómo tomas eso?

Eres fan de él o no.Yo soy fan de Messi, soy Barça.

¿Te imaginas la posibilidad de algún día compartir la cancha con él?

Sí, claro, un sueño, sí. Para eso estamos trabajando ahorita.

¿Te quita el sueño eso?

Sí, imagínate ya viéndolo todos los días, me dan ganas de jugar ya con él ya.

¿Lo miras lo miras a menudo?

Sí.

Y me imagino que muy pronto ya empezarás a entrenar con él también.

Sí, claro.

¿Te da nervios, crece la responsabilidad o cómo lo tomas?

Bueno, no es que me dan nervios, pero sí digo... Estoy al lado de Messi, ¿Me entiendes? Tengo que jugar.

No haber tenido la oportunidad de jugar con Busquets, con Alba me imagino también eso es algo que te vas a lamentar.

Imagínate jugando con esas cuatro estrellas, es un sueño. Pero por lo menos ya está Messi, ese es mi sueño jugar al lado de Messi.

El hecho de poder jugar en este nuevo estadio, me imagino que también eso tiene que ser muy motivante también.

Lo el nuevo estadio lo tengo acá al lado de la casa y paso por él casi todos los días, entonces a verlo, se me crece la piel pensando que un día puedo jugar ahí.

¿Y dónde te miras tú e un par de años?

Porque MLS es un trampolín en el que si te va muy bien puedes terminar jugando en otro equipo. Es muy común ver los jugadores de MLS jugando en Alemania, en Italia, en todos lados.Quiero comenzar acá primero y obviamente ir a Europa.

¿Qué tipo de liga te gustaría jugar?

Me gustaría jugar en Inglaterra.

¿Algún equipo en particular que te llame la atención?

Liverpool.

Ser compañero de repente de Keylor Figueroa.

Sí.

¿Conoces a Keylor Figueroa?

Sí, sí, claro.

¿Ha tenido la oportunidad alguna vez de enfrentarlo? Porque él estuvo en la academia de FC Dallas.

No, pero nunca tuve la oportunidad de enfrentarme con él.

Si tuvieran la oportunidad de escoger ser compañero de un delantero famoso.

A ver. Un delantero. Digo Haaland o Mbappé.

¿T​​​​ienes algo más que decirle a toda la gente de Honduras que ahora estará más pendiente del Inter de Miami porque tendrá dos hondureños en sus filas?

Solo quiero decir que voy a trabajar fuerte y o ojalá un día poder llegar a la Selección y aportar a esa camisa, también de triunfar en el Inter de Miami.