Beckham sorprende al referirse al futuro de Messi: "Quiere irse a Barcelona"

El mandamás del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, David Beckham, ha sorprendido cuando se refirió al futuro de Messi

  • 08 de diciembre de 2025 a las 09:28
David Beckham ha sorprendido al referirse al futuro de Lionel Messi.

Miami, Estados Unidos.- Dos años después de su aterrizaje en la MLS y de acumular decepciones, Lionel Messi dio al Inter Miami su primera liga al ganar por 3-1 al Vancouver, en el que fue el adiós al fútbol profesional de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Era una tarde soleada y calurosa en Fort Lauderdale, en el norte de Miami, ideal para la disputa de la MLS Cup. A la despedida de Busquets y Messi se sumaba un nuevo duelo entre Messi y el alemán Thomas Müeller, capitán de los canadienses.

Inter Miami campeón: ¿cuánto dinero ganó al coronarse en la MLS Cup?

Entre los festejos, David Beckham, uno de los dueños del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, se refirió al futuro del futbolista argentino, Lionel Messi, y dejó un claro mensaje.

“Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou”, comenzó diciendo Beckham para Apple TV.

Inter Miami venció a Vancouver Whitecaps con exhibición de Messi y es campeón de la MLS

Y siguió. “Me encantaría que viviera en Miami cuando se retire, pero no hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Tiene el escudo del club catalán tatuado en la pierna, ¡hasta su botella de agua lo tiene!”.

Por el título, David Beckham también se rifirió al mismo. “Pasé muchas noches sin dormir. Pero siempre creí en traer el equipo a Miami. Cuando encontré a los socios indicados, supe que todo era posible. Como dice la espalda de nuestras camisetas: libertad para soñar”.

¿Cómo se podrían cruzar la Argentina de Messi ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en Mundial 2026?

El Inter Miami logró conseguir MLS Cup al imponerse ante el Vancouver Whitecaps para sumarse con los títulos conseguidos de Conferencia del Este, Supporters Shield y Leagues Cup.

