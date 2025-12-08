Beckham sorprende al referirse al futuro de Messi: "Quiere irse a Barcelona"

Miami, Estados Unidos.- Dos años después de su aterrizaje en la MLS y de acumular decepciones, Lionel Messi dio al Inter Miami su primera liga al ganar por 3-1 al Vancouver, en el que fue el adiós al fútbol profesional de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. Era una tarde soleada y calurosa en Fort Lauderdale, en el norte de Miami, ideal para la disputa de la MLS Cup. A la despedida de Busquets y Messi se sumaba un nuevo duelo entre Messi y el alemán Thomas Müeller, capitán de los canadienses.

Entre los festejos, David Beckham, uno de los dueños del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, se refirió al futuro del futbolista argentino, Lionel Messi, y dejó un claro mensaje. “Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou”, comenzó diciendo Beckham para Apple TV.

Y siguió. “Me encantaría que viviera en Miami cuando se retire, pero no hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Tiene el escudo del club catalán tatuado en la pierna, ¡hasta su botella de agua lo tiene!”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por el título, David Beckham también se rifirió al mismo. “Pasé muchas noches sin dormir. Pero siempre creí en traer el equipo a Miami. Cuando encontré a los socios indicados, supe que todo era posible. Como dice la espalda de nuestras camisetas: libertad para soñar”.