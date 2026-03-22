  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona vs Real Madrid: Fecha confirmada del clásico español en el Camp Nou

Se conoce el partido de la segunda vuelta entre el Barcelona y Real Madrid, un juego que paraliza el mundo del fútbol

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 14:39
Barcelona vs Real Madrid: Fecha confirmada del clásico español en el Camp Nou

El Real Madrid derrotó al FC Barcelona en la primera vuelta por LaLiga.

 Foto: Archivo

Barcelona, España.- Ya se conoce la fecha y hora del clásico español entre el Barcelona y Real Madrid que está programado para que se dispute en el Camp Nou, el cual podría definir LaLiga si todo sigue parejo como se ha venido dando.

El partido que 'paraliza' a todos los aficionados se jugará el 10 de mayo en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas de España (1:00 PM de Honduras y México)

Barcelona sufrió en el Camp Nou, pero terminó venciendo al Rayo con gol de Araujo en LaLiga

Cabe mencionar que el Clásico se disputará en una fecha especial para el resto de países centroamericanos y el propio México, ya que ese día se festeja el Día de la Madre.

El Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou en la jornada 35, solo a tres fechas de llegar al final de la temporada, por lo que dicho encuentro podría definir al nuevo campeón del fútbol español.

Vinicius clavó doblete de goles y Real Madrid se impuso en el derbi de LaLiga ante Atlético

Por ahora, el conjunto catalán lidera la clasificación con 73 puntos mientras que los blancos siguen en la segunda plaza con 66 a falta del partido contra los colchoneros.

Este domingo, el Barcelona se impuso por la mínima sobre el Rayo en el Camp Nou con el único tanto de Ronald Araujo (1-0). Fue una de las tardes más flojas del equipo azulgrana, pues su portero Joan García se convirtió en la figura salvando a su equipo hasta en cinco ocasiones.

Por su parte, el Real Madrid necesita ganar ante el Atlético para mantener la distancia con el líder de la competición.

Faltan seis fechas para el gran Clásico y habrá qué esperar en qué posiciones llegan ambos equipos al partido que eclipsa al mundo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias