Barcelona vs Real Madrid: Fecha confirmada del clásico español en el Camp Nou

Barcelona, España.- Ya se conoce la fecha y hora del clásico español entre el Barcelona y Real Madrid que está programado para que se dispute en el Camp Nou, el cual podría definir LaLiga si todo sigue parejo como se ha venido dando. El partido que 'paraliza' a todos los aficionados se jugará el 10 de mayo en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas de España (1:00 PM de Honduras y México)

Cabe mencionar que el Clásico se disputará en una fecha especial para el resto de países centroamericanos y el propio México, ya que ese día se festeja el Día de la Madre. El Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou en la jornada 35, solo a tres fechas de llegar al final de la temporada, por lo que dicho encuentro podría definir al nuevo campeón del fútbol español.