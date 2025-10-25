  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona y todos los jugadores de bajas que tiene para el clásico ante Real Madrid

El FC Barcelona que no prodrá contar Hansi Flick desde el banquillo y a eso se le suman siete jugadores de baja para el clásico ante el Real Madrid

  • 25 de octubre de 2025 a las 11:41
Barcelona y todos los jugadores de bajas que tiene para el clásico ante Real Madrid

El Barcelona llega al clásico ante Real Madrid luego de golear al Olympiacos.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- La presencia de Jules Kounde, que no pudo entrenarse este viernes a causa de problemas físicos, solventados tras la última sesión, es la principal novedad de la lista del Barcelona con vistas al Clásico de este domingo en el Bernabeu.

La convocatoria está formada por 22 jugadores y en la misma no figura Raphael Dias 'Raphinha', a pesar de que el Barcelona confiaba en poderlo recuperar después de casi un mes de baja por un problema en el bíceps femoral.

Barcelona recibe terrible noticia a horas del clásico español ante el Real Madrid por LaLiga

Su baja se añade a la de los guardametas Joan García y Marc Andre ter Stegen, la de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, así como la del atacante Robert Lewandoswski.

Además, se le suma la del defensor Andreas Christensen, quien aún no está al 100% del proceso vírico y la del DT Hansi Flick que pese a que se buscó que se le levantara el castigo de un juego, no se logró.

Real Madrid vs Barcelona; míralo en exclusiva por Tigo y ViX Premium: día y hora del Clásico de La Liga

Lista de convocatoria de Barcelona para clásico español ante Real Madrid

Porteros: Szczęsny, Kochen, Aller.

Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre y Xavi Espart.

Sorpresas en convocatoria de Real Madrid para el clásico ante Barcelona en el Bernabéu

Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, de Jong, Bernal y Dro.

Delanteros: Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias