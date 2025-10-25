Barcelona y todos los jugadores de bajas que tiene para el clásico ante Real Madrid

Barcelona, España.- La presencia de Jules Kounde, que no pudo entrenarse este viernes a causa de problemas físicos, solventados tras la última sesión, es la principal novedad de la lista del Barcelona con vistas al Clásico de este domingo en el Bernabeu.
La convocatoria está formada por 22 jugadores y en la misma no figura Raphael Dias 'Raphinha', a pesar de que el Barcelona confiaba en poderlo recuperar después de casi un mes de baja por un problema en el bíceps femoral.
Su baja se añade a la de los guardametas Joan García y Marc Andre ter Stegen, la de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, así como la del atacante Robert Lewandoswski.
Además, se le suma la del defensor Andreas Christensen, quien aún no está al 100% del proceso vírico y la del DT Hansi Flick que pese a que se buscó que se le levantara el castigo de un juego, no se logró.
Lista de convocatoria de Barcelona para clásico español ante Real Madrid
Porteros: Szczęsny, Kochen, Aller.
Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre y Xavi Espart.
Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, de Jong, Bernal y Dro.
Delanteros: Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.