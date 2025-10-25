Barcelona y todos los jugadores de bajas que tiene para el clásico ante Real Madrid

Barcelona, España.- La presencia de Jules Kounde, que no pudo entrenarse este viernes a causa de problemas físicos, solventados tras la última sesión, es la principal novedad de la lista del Barcelona con vistas al Clásico de este domingo en el Bernabeu.

La convocatoria está formada por 22 jugadores y en la misma no figura Raphael Dias 'Raphinha', a pesar de que el Barcelona confiaba en poderlo recuperar después de casi un mes de baja por un problema en el bíceps femoral.