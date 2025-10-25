  1. Inicio
Sorpresas en convocatoria de Real Madrid para el clásico ante Barcelona en el Bernabéu

El Real Madrid de Xabi Alonso recupera a varias de sus figuras previo al clásico español ante Barcelona, pero otros serán bajas

  • 25 de octubre de 2025 a las 09:29
El Real Madrid busca volver a derrotar a Barcelona luego de cinco revés al hilo.

Foto: EFE

Madrid, España.- La presencia de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Dani Ceballos en la convocatoria del Real Madrid, son las novedades de Xabi Alonso para encarar el clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, con las bajas de los defensas David Alaba y Antonio Rüdiger.

Xabi Alonso recupera a sus dos laterales derechos del equipo madrileño, Carvajal y Trent, tras superar ambos sendas roturas musculares. También refuerza el centro de la zaga Dean Huijsen, ausente los dos últimos partidos por una pequeña rotura en el sóleo izquierdo, y el centro del campo Dani Carvajal, que supera una sobrecarga.

Una de cal y otra de arena: Barça recupera a De Jong y Christensen; Koundé y Raphinha siguen ausentes

Carvajal cayó lesionado el pasado 27 de septiembre, cuando en el derbi madrileño en el Metropolitano sufría una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha. Días antes, el 16 de septiembre, había caído el inglés Trent, por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Junto a los cuatro regresos a la convocatoria de Real Madrid, Xabi Alonso cambia el puesto de tercer portero, dando entrada a Sergio Mestre por Fran González, y descarta respecto a la convocatoria de la Liga de Campeones en el partido ante el Juventus, al centrocampista Thiago Pitarch.

¿Cuánto valen? Las figuras del Clásico que rompen el mercado europeo con precios de locura

Convocatoria de Real Madrid para el clásico ante Barcelona

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Huijsen, Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por ViX Premium: Hora y canal para ver clásico de España

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

