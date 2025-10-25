Sorpresas en convocatoria de Real Madrid para el clásico ante Barcelona en el Bernabéu

Madrid, España.- La presencia de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Dani Ceballos en la convocatoria del Real Madrid, son las novedades de Xabi Alonso para encarar el clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, con las bajas de los defensas David Alaba y Antonio Rüdiger.

Xabi Alonso recupera a sus dos laterales derechos del equipo madrileño, Carvajal y Trent, tras superar ambos sendas roturas musculares. También refuerza el centro de la zaga Dean Huijsen, ausente los dos últimos partidos por una pequeña rotura en el sóleo izquierdo, y el centro del campo Dani Carvajal, que supera una sobrecarga.