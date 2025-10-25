Barcelona recibe terrible noticia a horas del clásico español ante el Real Madrid por LaLiga

Barcelona, España.- El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha', que no ha participado en el entrenamiento de este sábado, es baja definitiva para el Barcelona para el partido de este domingo en el Bernabeu al no haberse recuperado de una lesión en el bíceps femoral. Raphinha se lesionó el pasado 26 de septiembre al sufrir una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Esta misma semana se había entrenado con el equipo, pero finalmente se ha resentido y no podrá estar disponible.

El brasileño es una de las seis bajas que tendrá el Barcelona para el Clásico ante Real Madrid. Además están lesionados los metas Joan García y Marc André ter Stegen, los centrocampistas Pablo Paez 'Gavi' y Dani Olmo, además del delantero Robert Lewandowski. La noticia positiva es la presencia en la sesión de Jules Kounde. El francés no pudo entrenarse este viernes, pero participó con normalidad en la sesión de este sábado.

El equipo viajará esta tarde hacia Madrid y antes se dará a conocer la lista de convocados.