Barcelona recibe la peor noticia y se confirma la lesión que tiene Pedri: Este tiempo estará de baja

Barcelona, España.- El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.

El internacional español se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de la Liga de Campeones que enfrentó el miércoles por la noche al Slavia de Praga y al Barça, y se sometió a pruebas médicas este jueves por la mañana.