  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona recibe la peor noticia y se confirma la lesión que tiene Pedri: Este tiempo estará de baja

El internacional español se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de la Liga de Campeones que enfrentó ayer por la noche al Slavia de Praga

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 08:14
Barcelona recibe la peor noticia y se confirma la lesión que tiene Pedri: Este tiempo estará de baja

Pedri se perderá varios partidos importantes con el equipo.

Foto: Cortesía.

Barcelona, España.- El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.

El internacional español se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de la Liga de Campeones que enfrentó el miércoles por la noche al Slavia de Praga y al Barça, y se sometió a pruebas médicas este jueves por la mañana.

Fichajes: PSG toma decisión con Dembélé, futuro de Xabi Alonso y ¿Vinícius se va del Real Madrid?

Así pues, Pedri se perderá los partidos contra el Oviedo (25 de enero), el Copenhagen (28 de enero) en la Liga de Campeones, el Elche (31 de enero), el Albacete en la Copa del Rey (3 de febrero), el Mallorca (7 de febrero) y el Girona (fin de semana del 14 y 15 de febrero).

Tabla de posiciones Champions League: Real Madrid escala y Barcelona busca meterse al top 8

De este modo, el entrenador Hansi Flick perderá a un futbolista fundamental en el centro del campo y deberá afrontar el encuentro de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones sin sus dos centrocampista titulares, pues el neerlandés Frenkie de Jong será baja por sanción.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias