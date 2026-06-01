Barcelona lo confirma: la oferta que se realizó al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Barcelona, España.- El Barcelona no tira la toalla por el fichaje de Julián Álvarez. El delantero argentino ha sido el elegido por el club para reemplazar la baja de Robert Lewandowski, que se marchará definitivamente el próximo 30 de junio cuando expire su contrato. Según publica este lunes Mundo Deportivo, el Barça sí envió una oferta formal al Atlético de Madrid por la contratación de Julián, cuyo vínculo con los colchoneros termina en 2030 y posee una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Actualmente, el atacante percibe un salario que ronda los 12,5 millones de euros brutos por temporada, y la entidad rojiblanca es dueña del 100% de sus derechos de imagen La citada fuente reconfirma que el Barcelona envió una propuesta de 100 millones de euros por Álvarez vía e-mail. El destinatario fue Mateu Alemany, máximo responsable deportivo del Atlético.