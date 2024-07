Barcelona pierde a uno de sus capitanes y Hansi Flick lo confirma; ¿Qué dijo de Guardiola?

“En este club se hace un trabajo fantástico con los jóvenes. He podido ver cómo juegan, cómo trabajan duro... En el campo saben exactamente en qué posición tienen que ubicarse y, cuando tocan el balón, saben muy pero que muy bien qué tienen que hacer con él”, destacó Flick.

Para el nuevo entrenador del Barça, muchos de estos jóvenes tendrán un sitio en el primer equipo, pero matizó en aún tienen que mejorar, “porque no están al máximo nivel” . E insistió en que su trabajo como técnico será “hacerles evolucionar”.

Una de las grandes incógnitas que gira en torno a Hansi Flick es por qué estilo optará. El Barça es una plaza particular en este sentido, y parece que el alemán lo sabe a la perfección.

“Mi estilo no está tan lejos del ADN Barça, no está lejos del de Cruyff y Guardiola. Mi idea es tener un equipo activo, que pueda atacar con la pelota. Para mí es muy importante esta iniciativa y que decidan el ritmo del juego”, ha asegurado.