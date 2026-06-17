Avanza juicio por la muerte de Maradona con testimonios de terapeutas

Buenos Aires, Argentina.- El juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con la declaración de dos acompañantes terapéuticos, tras el testimonio este martes de un tercero, que dijo que el entorno del exfutbolista lo manipulaba.

"Había una manipulación del círculo más cercano de Maradona", expresó en la audiencia del martes Carlos Cottaro, que acompañó al ídolo mientras se recuperaba de su última intervención en una vivienda en las afueras de Buenos Aires, en la que murió días después.

"A Diego le manejaban los teléfonos y los llamados no pasaban. Vi la manipulación telefónica que había, (controlaban) si las hijas lo podían ver o no", agregó, y señaló además que los distintos profesionales que participaban del tratamiento del astro no actuaban de manera coordinada.