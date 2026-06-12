Enfermero acusado por la muerte de Maradona niega haber alterado registros médicos

Buenos Aires, Argentina.- Mariano Perroni, coordinador de enfermeros acusado por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este jueves por primera vez en el juicio que tiene a otros seis profesionales de la salud en el banquillo y negó haber modificado los registros de enfermería, una de las cuestiones que investiga la acusación. "Jamás intervine ninguna de las planillas, me pueden hacer una pericia caligráfica", afirmó Perroni. El jefe de enfermeros es al momento el único acusado que aceptó responder preguntas y durante tres horas fue acribillado con preguntas por la Fiscalía y por los abogados de Dalma y Gianinna Maradona, hijas del astro.< El contrainterrogatorio se centró en los registros de enfermería completados el 25 de noviembre de 2020, día de la muerte de Maradona, por la enfermera Gisela Dahiana Madrid, también procesada en la causa.

Según sostiene la Fiscalía, y de acuerdo con mensajes incorporados al expediente, Madrid habría modificado esos registros por indicación de Nancy Forlini, médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, para ocultar que Maradona pasó varias horas sin controles antes de su fallecimiento. Para respaldar esa hipótesis, los fiscales reprodujeron audios en los que Perroni habla con Forlini de "llenar la hoja de nuevo" y afirma que la estaban "arreglando". El acusado respondió que se refería a la corrección de un error en uno de los horarios consignados. Perroni también relató una conversación entre Forlini y Madrid realizada desde su teléfono móvil, durante la cual percibió "una situación bastante intensa, de nerviosismo", aunque aseguró que desconoce el contenido del intercambio. El imputado sostuvo además que el control de signos vitales no formaba parte de las indicaciones médicas, aunque señaló que los enfermeros intentaban realizarlos como una "buena práctica". También afirmó que le "consta" que Madrid no siempre podía efectuarlos porque el paciente no se lo permitía.