Auzmendi se despide de los Potros con emotivas palabras y tendrá nuevo club: "Los voy a extrañar"

“Solo palabras de agradecimiento para este club que me abrió las puertas cuando muchos me la cerraban. Para ustedes los hinchas que partido a partido se fueron metiendo en mi corazón, con ese aliento y esas muestras de cariño constantes. Hoy me voy tranquilo, un poco triste pero con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y entregarme al máximo por este club”, señaló Agustín en sus redes sociales.