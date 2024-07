Di María se despide de la Selección de Argentina siendo bicampeón; ¿Seguirá Messi?

“Puedo decir lo mismo que venía diciendo, que estaba escrito, que era de esta manera. Lo soñé, soñé con esto. Por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera”, dijo emocionado el Fideo al término de la final en el Hard Rock Stadium.

“Estoy eternamente agradecido con esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera. Qué mejor que así”, agregó el extremo del Benfica de 36 años.